Инсценирана смърт и 13 години под чужда самоличност: Бивша руска зам.-министърка разобличена (ВИДЕО)

Изчезнала бивша заместник-министърка на жилищното строителство, която инсценира смъртта си и се кри 13 години, беше заловена. Мариана Ступина, бивш първи заместник-министър на жилищното строителство в Астраханска област, беше осъдена на 7 години за корупция през 2012 г. След присъдата тя бяга в Татарстан и следи новините за изчезнали хора, за да не бъде намерена.

Тя разбрира, че в Новосибирск е намерено тяло на жена, приличаща на нея, и изпраща съпруга си за „идентификация“. Той потвърдил, че това е предполагаемата му съпруга, и делото било приключено.

Ступина се върнала в Астраханска област и живяла под чужда самоличност 13 години.

През 2026 г. разследващите открили, че е жива, проследили я и я изпратили в наказателна колония.

Виолета Иванова
