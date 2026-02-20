Стари спомени от "Ергенът" ядосаха отново Мартин в телевизионния ефир

Новата рубрика в предаването "Преди обед" - "Ергенът" с Марто и компания" предлага на зрителите коментар по най-интересните събития в тазгодишното издание на романтичното риалити. След първите индивидуални срещи, в студиото на bTV Елвиса обсъди двойките заедно с Тита, Цвети Петрова, Асен Кукушев и Алпер Чочев. Двамата мъже обаче не се поколебаха и хванаха Мартин неподготвен, като му припомниха за срещата му с Даниела Рупецова, на която летяха с хеликоптер.

Елвиса, раздразнен от старите спомени, изглеждаше леко сконфузен, а след това гневен попива: "Защо не ми казвате, че ще пускате такива записи. Това нормално ли е?... Няма да продължаваме всеки ден с тази тема!"

"Кой е тук началникът?, продължи бившият ерген, като останалите веднага се опитаха да потушат напрежението в студиото, подчертавайки че всички са едно цяло.

Разпаленият разговор бързо утихна и Мартин намали тона си: "Хубави време бяха", категоричен е той. "Ако не се бяха случили тези неща, сега нямаше да съм тук, в тази прекрасна компания", заяви с усмивка за сравнението между него и Даниела и Кристиян и Доника.

Първи срещи

Докато Кристиян и Доника се впуснаха на приключение с хеликоптер, Марин и Михаела имаха възможността да се докоснат до слон. Тяхната среща беше определена за една от най-искрените, като Мартин и компания смятат, че между двамата определено ще се получи нещо по-силно.

Разбира се, не закъсняха и коментарите за срещата на Симона и Стоян, по време на която не липсваше напрежение, а повод бе думата "енигматичен", която ергенът често използва. "Твърде много театралничене имаше", смятат присъстващите в студиото.