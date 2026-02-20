ЕК: Украйна решава дали и кога да поправи "Дружба"

Само Украйна може да реши дали и кога да поправи нефтопровода "Дружба". Това каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с опасенията на Унгария и Словакия, които получават по това съоръжение доставки на руски петрол. Той допълни, че не може да става дума за извънредно положение с доставките и в краткосрочен план няма опасност от недостиг на петрол.

Заседание на работна група на ЕС за енергийните доставки

Уверяваме гражданите на Унгария и Словакия, че работим постоянно, за да имат необходимата енергийна сигурност, добави той. Говорителят отбеляза, че следващата сряда ще се състои заседание на работна група на ЕС по въпросите на енергийните доставки.

Той допълни, че досега украинската страна възстановява причинените щети по енергийната инфраструктура от руските въздушни удари, но скоро след това следват нови поражения, предизвикани от руската страна. Колкото сме по-независими от руската енергия, толкова по-добре ще бъдем, Русия използваше енергийните доставки като оръжие дори преди началото на войната в Украйна, отбеляза говорителят.

Доколкото знаем, украинското правителство се стреми да възстанови петролопровода "Дружба", добави той. Говорител на ЕК вчера поясни, че комисията не оказва натиск над Киев и не дава срокове за възстановяването на съоръжението.

