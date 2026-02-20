Любопитно:

Шофьорът, убил пешеходец на бул. “Шипченски проход“, е с обвинение

20 февруари 2026, 15:17 часа 220 прочитания 0 коментара
Шофьорът, убил пешеходец на бул. “Шипченски проход“, е с обвинение

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем В. И. за това, че на 9 февруари, около 09.30 часа на бул. „Шипченски проход“ в София, при управление на товарен автомобил нарушил правилата за движение по пътищата, като в пътна лента покрай трамвайна спирка не намалил скоростта, за да може да спре при необходимост, не пропуснал намиращия се пред автомобила пешеходец и го прегазил с левите гуми на автомобила, след което  избягал от местопроизшествието.

Още: Камион уби пешеходец в София. Шофьорът избяга

Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

С постановление на наблюдаващия прокурор В. И. е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 10.02.2026 г. и се води от отдел “Разследване“ сектор “Разследване на транспортни престъпления“ – СДВР под ръководството и надзора на СГП. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пак на пешеходна пътека: Кола блъсна възрастен мъж

Обвиняемият е осъждан. Непосредствено след деянието е избягал от местопроизшествието и се е укривал в продължение на 10 дни.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Още: Блъснаха пешеходец на оживен столичен булевард

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
обвинение прокуратура блъснат пешеходец прегазен човек избягал шофьор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес