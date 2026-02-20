Спорт:

Снегът в Словения доведе до проблеми с тока и водата (СНИМКИ)

Обилният сняг, който вали в Словения от тази сутрин, причини големи проблеми в електрозахранването, а от там и във водоснабдяването, предимно в по-широкия район на Марибор и Целе, предаде хърватската медия "Индекс". Десетки хиляди потребители останаха без ток, което доведе и до затруднения във водоснабдяването, обществения транспорт и движението по пътищата. Екипи са на място, но поради трудните условия и непрекъснатите валежи се очакват по-дълги прекъсвания, пише 24ur.com.

В социалните мрежи се появиха и снимки от снеговалежа.

Екипите са на място

Междувременно заради проблемите с водата потребителите бяха посъветвани да промият домашните си инсталации, като пуснат водата от всички кранове, докато тя се избистри след възстановяването

Проблеми с транспорта и паднали дървета

Според информация от Мариборския обществен холдинг, движението на градските автобуси е забавено или прекъснато поради зимни условия и проблеми със зареждането на електрически превозни средства.

Допълнителни проблеми с трафика създава и фактът, че светофарите не работят поради прекъсване на електрозахранването, а полицията е регистрирала няколко пътнотранспортни произшествия с материални щети от сутринта, както и множество случаи на паднали дървета и скъсани кабели по пътищата. ОЩЕ: Жълт код за сняг в 13 области в събота, шофьорите да тръгват подготвени

Деница Китанова
