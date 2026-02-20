Снегът в Словения доведе до проблеми с тока и водата (СНИМКИ)

Обилният сняг, който вали в Словения от тази сутрин, причини големи проблеми в електрозахранването, а от там и във водоснабдяването, предимно в по-широкия район на Марибор и Целе, предаде хърватската медия "Индекс". Десетки хиляди потребители останаха без ток, което доведе и до затруднения във водоснабдяването, обществения транспорт и движението по пътищата. Екипи са на място, но поради трудните условия и непрекъснатите валежи се очакват по-дълги прекъсвания, пише 24ur.com.
В социалните мрежи се появиха и снимки от снеговалежа.
⚠️☃️Na višjeležečih cestah se ponekod sneg že oprijemlje cestišč. Na cesti preko prelaza Korensko Sedlo so obvezne verige.— Promet.si (@promet_si) February 19, 2026
Napovedano je sneženje še do jutra in jutri dopoldan. Vozite previdno, prilagodite hitrost ter povečajte varnostno razdaljo. pic.twitter.com/gez4Sv2Sm4
Екипите са на място
Екипи са на място, но поради трудните условия и непрекъснатите валежи се очакват по-дълги прекъсвания, пише 24ur.com.
Междувременно заради проблемите с водата потребителите бяха посъветвани да промият домашните си инсталации, като пуснат водата от всички кранове, докато тя се избистри след възстановяването
Проблеми с транспорта и паднали дървета
Според информация от Мариборския обществен холдинг, движението на градските автобуси е забавено или прекъснато поради зимни условия и проблеми със зареждането на електрически превозни средства.
Допълнителни проблеми с трафика създава и фактът, че светофарите не работят поради прекъсване на електрозахранването, а полицията е регистрирала няколко пътнотранспортни произшествия с материални щети от сутринта, както и множество случаи на паднали дървета и скъсани кабели по пътищата.