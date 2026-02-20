Снегът в Словения доведе до проблеми с тока и водата (СНИМКИ)

Обилният сняг, който вали в Словения от тази сутрин, причини големи проблеми в електрозахранването, а от там и във водоснабдяването, предимно в по-широкия район на Марибор и Целе, предаде хърватската медия "Индекс". Десетки хиляди потребители останаха без ток, което доведе и до затруднения във водоснабдяването, обществения транспорт и движението по пътищата. Екипи са на място, но поради трудните условия и непрекъснатите валежи се очакват по-дълги прекъсвания, пише 24ur.com.

В социалните мрежи се появиха и снимки от снеговалежа.

⚠️☃️Na višjeležečih cestah se ponekod sneg že oprijemlje cestišč. Na cesti preko prelaza Korensko Sedlo so obvezne verige.



Napovedano je sneženje še do jutra in jutri dopoldan. Vozite previdno, prilagodite hitrost ter povečajte varnostno razdaljo. pic.twitter.com/gez4Sv2Sm4 — Promet.si (@promet_si) February 19, 2026

Екипите са на място

Междувременно заради проблемите с водата потребителите бяха посъветвани да промият домашните си инсталации, като пуснат водата от всички кранове, докато тя се избистри след възстановяването

Проблеми с транспорта и паднали дървета

Според информация от Мариборския обществен холдинг, движението на градските автобуси е забавено или прекъснато поради зимни условия и проблеми със зареждането на електрически превозни средства.

Допълнителни проблеми с трафика създава и фактът, че светофарите не работят поради прекъсване на електрозахранването, а полицията е регистрирала няколко пътнотранспортни произшествия с материални щети от сутринта, както и множество случаи на паднали дървета и скъсани кабели по пътищата. ОЩЕ: Жълт код за сняг в 13 области в събота, шофьорите да тръгват подготвени