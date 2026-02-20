"Няма по-важна задача от провеждането на честни избори": Гюров на среща с ЦИК

Решени сме да проведем един много добър процес на предстоящите избори. Не мисля, че в момента има по-важна задача за мен и за служебното правителство от това да проведем едни честни избори. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на срещата му с ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК). Тема на разговора е подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г.

Премиерът припомни за срещата си тази сутрин с представители на студентите, участвали в протестите през декември. "Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, най-важно е как те ще бъдат излъчени, тоест какъв процес на демократични избори ще проведем", каза още той.

Той увери представителите на ЦИК, че могат да разчитате на пълното му съдействие.

"Изборите са общонационален ангажимент, но институциите трябва да работим заедно в пълен синхрон, така че да произведен свободен и демократичен вот", заяви Камелия Нейкова от ЦИК.

Началото на срещата беше открита за медиите, след което разговорът продължи при затворени врата. В срещата участват също Георги Шарков, служебен министър на електронното управление и Румяна Бъчварова, началник на кабинета на премиера.