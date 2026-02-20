Украйна бойкотира откриването на Параолимпийските игри в Милано/Кортина заради Русия и Беларус

Преди дни Международния параолимпийски комитет взе решение, с което предизвика известно недоволство. От централата обявиха, че десет състезатели от Русия и Беларус ще бъдат допуснати до участие в предстоящите Параолимпийски игри в Милано/Кортина. Това не се прие добре, като днес стана ясно, че украинският параолимпийски отбор ще бойкотира церемонията по откриването, която ще се проведе на 6 март във Верона. Освен това, украинците отказаха тяхното знаме да се използва на събитието. Решението на параолимпийските власти идва на фона на продължаващите международни санкции и напрежение, породено от военните действия в Украйна, започнали през 2022 година.

Украйна обяви бойкот на церемонията по откриването на Параолимпийските игри

От обявлението във вторник стана ясно, че руските спортисти ще се състезават под собственото си знаме на Параолимпийските игри за първи път от повече от 10 години, а националният химн на страната ще бъде изпълняван за всички златни медалисти. Припомняме, че за последно страната участва на Параолимпийските игри в Сочи през 2014 година. След това представителите на Русия бяха изключени поради държавно спонсорирана допингова програма, а санкциите продължават от нахлуването в Украйна през 2022 г. Тази новина е още един индикатор, че Русия и нейната национална идентичност ще бъдат напълно възстановени в олимпийските среди много преди Игрите в Лос Анджелис през лятото на 2028 г.

ОЩЕ: Норвежецът, който избухна с 4 златни медала в Милано/Кортина и стана най-титулуваният олимпиец в историята

Изявлението на Украйна:

В изявление, публикувано в петък, Националният параолимпийски комитет на Украйна потвърди позицията си, като заяви: "Националният параолимпийски комитет на Украйна обявява, че украинският параолимпийски отбор и Националният параолимпийски комитет на Украйна бойкотират церемонията по откриването на 14-тите зимни параолимпийски игри и изискват украинското знаме да не се използва на церемонията по откриването на Параолимпийските игри 2026 г."

В изявление Международният параолимпийски комитет съобщи, че Националният параолимпийски комитет на Русия е получил шест места за предстоящите надпревари в Милано/Кортина. Беларус, чиито представители също са изключени от 2022 година насам, ще има четирима участници на Параолимпийските игри в Италия. Украинските официални лица вече се бяха заклели да бойкотират Игрите в знак на протест, а сега и спортистите ще се въздържат от участие в церемонията по откриването. Домакинът Италия също призова Международния параолимпийски комитет да преразгледа решението си да позволи на руските и беларуските спортисти да се състезават под собствените си национални флагове.

ОЩЕ: Защо Норвегия доминира на Зимната олимпиада и не само: "Тайната" е в различен подход към децата