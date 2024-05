Чарлз III се завръща към публичните си задължения

Новината идва на фона на съобщенията, че съпругата на принц Уилям, Кейт, ще пропусне публичната репетиция за събитието, тъй като и тя се лекува от рак. Все още не е ясно дали принцесата на Уелс ще присъства на основната церемония, известна като Trooping the Colour, на 15 юни.

Кейт разкри малко подробности за заболяването и лечението си, откакто обяви диагнозата си на 22 март.

Чарлз се завръщаше към обществените си задължения, преди премиерът Риши Сунак да свика извънредни избори миналата седмица. Това принуди краля да отложи ангажименти, които биха могли да отклонят вниманието от кампанията, което повдигна въпроси дали ще присъства на празнуването на рождения ден.

Trooping the Colour е 460-годишна традиция, при която войници в пълна униформа дефилират покрай краля с церемониалното си знаме.

Чарлз вероятно ще пътува за събитието с карета заедно с кралица Камила и се очаква да наблюдава церемонията седнал на подиума, а не на кон, както беше миналата година.

