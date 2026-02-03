Чудо в Белгия: Приятели спечелиха милиони от тотото

Група от 21 приятели от белгийско село спечелиха джакпот от 123 млн. евро от EuroMillions и бързо се преврънаха в тема на разговор. Всеки от приятелите, които живеят във фламандското село Цингем, може да прибере около 5,8 млн. евро, след като наградата бъде разделена на равни части. "5,8 млн. евро. Да, това е невероятно!", каза пенсионерката Мариан пред AФП.

"Плачейки, треперейки, гледайки съпруга си, казах "Какво става? Прегърнахме се и си казахме: „Ще бъдем мъдри, няма да правим нищо глупаво", каза тя, спомняйки си момента, в който осъзна, че са спечелили на 30 януари.

"Това ще улесни живота малко. Ще бъде много добре за децата и внучето и те ще имат добро бъдеще, а това е най-важното", сподели тя.

"Тайната на такава голяма печалба включва доста късмет", според Реджи Таерве, който продава печелившия билет. "В петък сутринта дойдоха тук и поискаха "бърз избор" за, струва ми се, 105 евро", разказа той, визирайки билети със случайно и автоматично избрани числа. "Това беше. Те спечелиха", добави той, говорейки зад щанда на пекарната, която едновременно служи и като кафене, и като магазин за хранителни стоки.

Джакпотът от 123 555 827 евро е сред най-големите, спечелени някога в Белгия. Рекордът за всички времена е поставен през октомври 2016 г., когато щастлив притежател на билет донесе у дома 168 085 323 евро.