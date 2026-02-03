58% повече жилища: Строителният бум продължава

Бумът на жилищното строителство продължава, регистрирйки ръст в края на миналата година.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2425 жилищни сгради с 15 642 жилища в тях и с 1 797 318 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Офис строителството също остава активно, с разрешения за 14 административни сгради/офиси с 13 516 кв. м РЗП, както и на 1 307 други сгради със 769 509 кв. м РЗП.

Това сочат данни на НСИ, които обхващат четвъртото тримесечие на 2025 г.

26% повече сгради, 58% повече жилища

Има 5.8% ръст на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради спрямо предходното тримесечие. Регистрираното увеличение на жилищата в тях е с 15.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 21.8%.

Наблюдава се спад на издадените разрешителни за строеж на административни сгради. Намалението е както при броя им - с 12.5%, така и при разгънатата им застроена площ - с 8.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради пък нарастват с 2.8%, както и разгънатата им застроена площ - с 12.5%.

Има осезаем ръст в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради - с 26.6%, жилищата в тях - с 58.6%, както и разгънатата им застроена площ - с 62.9%.

Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП съответно с 6.7 и 61.3%. С 10.3% нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с 22.5%.(столица) - 299, София - 267, Варна - 192, и Бургас - 166.

Източник: БГНЕС

Къде се строи най-много

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 4452, София (столица) - 3864, Варна - 2414, Бургас - 1322, и Благоевград - 845.

В последните 3 месеца на 2025 г. е започнал строежът на 1783 жилищни сгради с 9177 жилища в тях и с 1 163 332 кв. м разгъната застроена площ, на 6 административни сгради/офиси с 2999 кв. м РЗП и на 650 други сгради с 480 067 кв. м РЗП.

На фона на предходното тримесечие се наблюдава намаление на започнатите жилищни сгради с 0.8%, но жилищата в тях се увеличават с 42.4%, както и разгънатата им застроена площ - с 32.1%. При започнатите административни сгради и тяхната застроена площ е регистриран спад - съответно с 33.3 и 58.8%. Започнал е строежът на 0.6% по-малко други видове сгради, с 14.8% по-голяма РЗП.

Като цяло, в сравнение със същия период на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 15.9%, жилищата в тях - с 6.7%, както и разгънатата им застроена площ - с 21.6%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 25.0%, а тяхната РЗП - с 50.9%. Започнал е строежът на 8.3% повече други видове сгради с 28.5% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Пловдив - 402 жилищни и 90 други сгради, София (столица) - 194 жилищни и 18 други сгради, София - 176 жилищни и 39 други сгради.

