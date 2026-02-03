Инфлацията в България през първия месец с еврото: Експресна оценка

През януари 2026 г. спрямо декември 2025 г. месечната инфлация в България е 0,7 на сто, а инфлацията през януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,6 на сто. Това показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ), представена от председателя на НСИ Атанас Атанасов по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, които се състоя в сградата на Министерския съвет.

Флаш инфлация

Той обясни, че България като член на Европейски съюз има задължението да започне на изчислява флаш инфлация, което означава предварителна оценка на инфлацията за минали месеци, като днес за първи път НСИ обяви данни за януари тази година. Официалната инфлация ще бъде обявена на 16 февруари, каза Атанасов. Той добави, че НСИ пилотно е изчислявал два поредни месеца флаш инфлацията и е пресмятал каква е разликата между предварителната и окончателната инфлация, като по думите му тя е пренебрежимо малка.

Още: Левът е в историята, плащаме само с евро

През януари най-голямо увеличение се регистрира при ветеринарните слуги - с над 25 на сто. Увеличение се отчита и при цените на застрахователните и финансовите услуги, като най вече то е свързано с поскъпването на „Гражданска отговорност“, което се отразява на инфлацията.

Поскъпване има и при услугите на ресторанти и хотели с 1,6 на сто на месечна база и 9 на сто на годишна. Това най-вече се дължи на увеличените цени в ресторантите, каза председателят на НСИ.

Обмяната на левовете

Към 31 януари над 75 на сто от левовете са изтеглени от обращение, като процесът върви с много добри темпове. Това каза Председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов.

Още: 28 дни с еврото: Накъде върви инфлацията според икономистите

"Единственото законно разплащателно средство в страната ни вече е евро. Двойното обозначение на цените ще е до 8 август", предупреди той търговците.

По думите му няма проблеми с наличието на банкноти и монети евро, а в БНБ безсрочно и неограничено се обменят левове, така че всеки гражданин, който има левове в наличност, има възможност да ги смени.

Извършени са множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро, уточни Иванов.

За седмица са регистрирани 12 случая на опити за плащане с фалшиви банкноти, сред които дори имало реквизитни, допълни председателят на Координационния съвет.