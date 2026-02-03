САЩ и Европа със съгласие да отговорят с военна сила срещу Русия при определен сценарий

Европейски сили, подкрепяни от САЩ, ще бъдат разположени в Украйна в случай на системни нарушения на евентуално примирие от страна на Русия, съобщи Financial Times на 3 февруари, позовавайки се на неназовани източници. Това е част от „многостепенен“ план за реакция, който да бъде приложен в случай на спиране на сраженията. Той е бил обсъден през декември и януари от украински, европейски и американски официални лица.

Първа, втора и трета фаза

Съгласно предложението - всяко нарушение на примирието от страна на Русия първо ще доведе до дипломатическо предупреждение и подходяща реакция от страна на украинската армия в рамките на първите 24 часа.

Продължителни нарушения ще доведат до разполагане на сили от "Коалицията на желаещите", водена от Великобритания и Франция.

По-мащабна руска атака ще доведе до координирана военна реакция, водена от Запада и подкрепена от американската армия, която ще започне 72 часа след първоначалното нарушение, гласи информацията на Financial Times.

Участието на САЩ

Новината идва малко преди поредния кръг от тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби между 3 и 5 февруари. На 6 януари Франция и Великобритания се споразумяха с Украйна да разположат сили в страната след войната като част от пакет от гаранции за сигурност, предназначени да възпрат бъдеща руска агресия. Планът ще включва подкрепа от страна на САЩ за многонационалните сили, ръководени от Европа, въпреки че администрацията на Доналд Тръмп все още не дава яснота по отношение на възможностите, които е готова да предложи. Очаква се Вашингтон да наблюдава спазването на примирието по линията на контакт.

Американският президент, чиято администрация драстично намали военната помощ за Киев, многократно е заявявал, че поддържането на траен мир в Украйна е преди всичко задача на Европа.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че счита дискусиите със САЩ относно гаранциите за сигурност за приключени.

