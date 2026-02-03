За Путин зимният терор е по-важен от преговорите: Русия мощно удари украински ТЕЦ-ове при -24 градуса (ВИДЕО)

Руските сили предприеха масирана атака с балистични и други ракети, а също и с дронове, по Украйна през нощта на 2 срещу 3 февруари. Поразени са множество енергийни съоръжения в цялата страна и най-малко девет души са ранени, заяви президентът Володимир Зеленски. Нападнати са и градове, разположени на стотици километри от фронтовата линия, макар основните цели да са Киев, Харков и Суми.

Тази атака на Русия бележи края на краткото енергийно примирие, по силата на което Москва се съгласи временно да преустанови ударите по критичната енергийна инфраструктура на Украйна в замяна на същото. Възобновяването на нападенията срещу столицата идва дни след като на 29 януари американският президент Доналд Тръмп заяви, че лично е помолил руския диктатор Владимир Путин да се въздържи от атаки срещу Киев. Кремъл по-рано заяви, че ще преустанови ударите по енергийни съоръжения, но само до 1 февруари, макар да отбеляза, че предложението е било за цяла седмица: Парадокс по руски: Няма да атакуваме Киев една седмица, но тя изтича след два дни.

Русия изстреля 71 ракети и 450 дрона, включително близо 300 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, по Украйна през нощта, съобщиха от ВВС на страната: Мащабът е по-голям: Русия изстреля и ракети "Циркон" по Украйна (ВИДЕО).

За Русия терорът е по-важен от преговорите

„За Русия е по-важно да се възползва от най-студените дни на зимата, за да тероризира хората, отколкото да се обърне към дипломацията“, написа Зеленски в X.

„Без натиск върху Русия тази война няма да има край. В момента Москва избира терора и ескалацията - и затова е необходим максимален натиск“, добави той, призовавайки партньорите да помогнат на Украйна с противовъздушни средства.

Recovery efforts following the Russian strike across our regions are ongoing. Once again, there was a targeted attack specifically on energy facilities – the Russians used a significant number of ballistic missiles in combination with other missiles, more than 70 missiles in… pic.twitter.com/EymOingPiY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

В Киев противовъздушната отбрана беше активирана около 00:30 ч. местно време, когато руски дронове се приближиха към града. Малко след това бяха съобщени експлозии, по информация на обществената телевизия Suspilne. Взривовете продължиха да разтърсват града през цялата нощ, съобщиха журналисти от Kyiv Independent, докато украинските военновъздушни сили предупредиха за балистична ракетна атака срещу Киев.

Най-малко петима души са били ранени при атаката срещу столицата, съобщи Националната полиция.

Около 10:00 ч. на 3 февруари в няколко региона на Украйна, включително Киев, зазвучаха сирени за въздушно нападение, след като ВВС съобщиха, че Русия отново е изстреляла ракети към областите Чернигов, Киев и Житомир.

Удари по ТЕЦ-ове на най-голямата частна компания

Руските сили нанесоха удари по топлоелектрически централи, експлоатирани от ДТЕК - най-голямата частна енергийна компания в Украйна, което бе деветият масов удар по нейните ТЕЦ-ове от октомври 2025 г. насам. Атаката нанесе значителни щети на оборудването, съобщиха от компанията.

След ударите Киев въведе аварийни прекъсвания на електрозахранването на левия бряг на река Днепър в източните райони на града.

A middle finger from Putin to Trump. Russia carried out its largest attack since the start of the year, striking DTEK thermal power plants and at least four major energy sites, the company said. Equipment was seriously damaged, including in Kharkiv. Power, water and heating were… pic.twitter.com/ZbKhHrq4Vo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026

Министърът на енергетиката Денис Шмигал заяви, че Русия е атакувала осем региона през нощта, изстрелвайки дронове и ракети по високи жилищни сгради, както и по топлоелектрически централи и комбинирани топлоелектрически съоръжения, снабдяващи Киев, Харков и Днипро.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че са регистрирани щети по „нежилищна сграда“ в квартал Дарницки, както и по сграда, в която се намира детска градина в квартал Днипровски. Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на град Киев, обяви, че са отчетени щети по покрива на 26-етажна жилищна сграда, както и на пететажна складова сграда в район Дарницки, 22-етажна жилищна сграда в район Шевченковски и пететажна жилищна сграда в район Днипровски. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна също съобщи, че е регистриран удар върху „територията на административна сграда“ в район Деснянски на града. Официални лица съобщиха също за пожар в бензиностанция в район Печорски, както и за щети по паркирани автомобили и електропроводи.

Очакваше се температурите да достигнат -24 °C до 8 часа сутринта киевско време.

В Киевска област един мъж е пострадал в резултат на удара. Две къщи и една кола също са били повредени, съобщи губернаторът на региона Микола Калашник.

Полша е вдигнала изтребители

На фона на подновената атака полските военновъздушни сили съобщиха, че са вдигнали изтребители, за да защитят полското въздушно пространство.

"Путин изчака температурите да паднат и натрупа запаси от дронове и ракети, за да продължи геноцидните си атаки срещу украинския народ", заяви външният министър Андрий Сибиха. "Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията му към Съединените щати го спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима".

Удари близо до фронта

По-близо до фронтовата линия са били отчетени атаки в Суми, Павлоград, Харков, Днипро и Запорожие, твърдят местни медии и официални лица. Експлозии са били чути и в южния град Одеса. В Харков местни официални лица съобщиха за удар с балистична ракета в квартал Слобидски. Двама души са ранени, заяви губернаторът Олег Синехубов, добавяйки, че медицински персонал лекува ранените на място.

Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че екипите трябва да „източат топлоносителя от отоплителната система“ в резултат на атаката, което ще прекъсне отоплението на над 800 сгради в града. „Разбирам колко е трудно това при температури от минус 20 градуса. Но безпрецедентната атака на врага срещу критичната инфраструктура не оставя друг избор. Нашите специалисти не виждат алтернатива“, каза Терехов.

В област Одеса около 50 000 жители временно останаха без електроенергия след руските атаки, заяви губернаторът Олех Кипер. Ударите нанесоха щети и на жилищни сгради, складове, административни сгради и леки автомобили.

В Днипро руските удари са повредили инфраструктурно съоръжение, триетажна жилищна сграда и са унищожили два апартамента, заяви областният губернатор.

В Суми са били ударени две отделни жилищни сгради, което е причинило щети на апартаменти на 7-мия и 4-тия етаж. В съседния Конотоп, разположен в област Суми, е имало сигнал за голям пожар в къща.

Ръководителят на военната администрация на област Виница Наталия Заболотна заяви, че критичната инфраструктура е била повредена при последния масивен удар, без да уточнява детайли.

По-рано, позовавайки се на разузнавателни доклади, президентът Володимир Зеленски предупреди, че руските сили планират масиран удар, възползвайки се от студената вълна, която е свалила температурите под -20 °C.