Важно послание за имиграцията: Когато маникюрът говори по-силно от думите на червения килим (СНИМКИ)

Певицата Беки Джи превърна червения килим в платформа за социална кауза. На благотворителната гала "MusiCares Person of the Year 2026" на 30 януари, 28-годишната певица нарочно вдигна ръце пред камерите, за да се вижда посланието върху специалния ѝ маникюр, насочено към Службата за имиграция и митнически контрол (ICE). Думите бяха директни, искрени и умишлени – и моментално се превърнаха в един от най-обсъжданите акценти на вечерта.

Събитието отбеляза 35-ата годишнина на MusiCares и почете музикалната икона Марая Кери, като събра водещи артисти, изпълнителни директори и културни лидери от цялата индустрия. Сред елегантността и филантропията, Беки Джи избра да използва своята известност, за да обърне внимание на проблемите с имиграцията, които засягат милиони семейства в САЩ.

Още: Оставете животните извън "Грами": Изпълнението на Сабрина Карпентър разгневи зооактивистите (ВИДЕО)

Певицата, родена като Ребека Мари Гомес, отдавна се определя като американка с мексикански корени и многократно е говорила за значението на уважението към произхода си. Нейното решение да направи публично изявление на високопрофилна гала показва колко лично значение има този въпрос за нея. Моментът бързо се разпространи в социалните мрежи, а феновете я хвалят за смелостта ѝ да не мълчи в период на засилено прилагане на имиграционните закони и политическо напрежение.

Артисти обединяват гласовете си срещу ICЕ

Изявлението на Беки Джи идва на фона на засилена критика срещу действията на ICE, включително операции в щата Минесота, които привлечоха национално внимание. Подобно на Беки Джи, други артисти използваха публични платформи, за да говорят за справедливост и човечност.

Още: Арестуваха бивш журналист от CNN, заснел протестите срещу ICE в Минеаполис

На наградите "Грами", Bad Bunny също привлече внимание със силно изказване, като откри речта си на английски с думите "ICE вън", преди да благодари на Бог. Той напомни на публиката, че имигрантите не са "животни или чужденци", а "хора и американци". В речта си той призна колко трудно е да се избегне омразата в разделителни времена, но подчерта, че отвръщането с омраза само засилва омразата:

"Омразата става по-силна с още омраза; единственото, което е по-силно от омразата, е любовта. Борим се, но трябва да го правим с любов. Не ги мразим, обичаме нашия народ, обичаме семейството си, и това е начинът да го правим – с любов.", цитират го от "Hola!".