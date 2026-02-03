Претърсват офисите на "X" в Париж

В ход е претърсване на френските офиси на социалната мрежа "X" на Илон Мъск, като част от разследване, започнато през януари 2025 г. Това съобщиха от парижката прокуратура, предаде Ройтерс. Отделът за киберпрестъпления на прокуратурата е извършил претърсванията, добави тя в публикация в "X", като е участвал и Европол, както и отделът за киберпрестъпления на френската полиция.

ОЩЕ: ЕК започна ново разследване срещу чатбота Grok на Илон Мъск

Няма незабавен коментар на новината от страна на "X".

Парижката прокуратура заяви, че е започнала разследването, след като е била потърсена от законодател, който твърди, че предубедени алгоритми в "X" вероятно са "изопачили" работата на автоматизирана система за обработка на данни, съобщи БНР.

Прокуратурата също така заяви, че напуска платформата за социални медии "X" и оттук нататък ще комуникира в LinkedIn и Instagram.

LinkedIn принадлежи на Microsoft, а Instagram на Meta.