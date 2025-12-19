На фона на инфлацията: Румънската лотария допълва наградния си фонд със 175 000 леи за Коледа

Румънската лотария организира специалните коледни тегления в неделя, за които допълва с общо 175 000 леи наградния фонд от категория I за игрите Loto 6/49, Joker и Loto 5/40. Наградният фонд на съответните игри ще бъде допълнен съответно със 100 000 леи, 50 000 леи и 25 000 леи, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на инофрамция на институцията в петък.

В тегленията на лото в четвъртък Румънската лотария раздаде над 28 600 награди на обща стойност над 1,81 милиона леи. В Loto 6/49 в категория I е регистрирана награда от над 7,43 милиона леи (над 1,46 милиона евро). В Noroc е заложена награда от над 4,71 милиона леи (над 926 100 евро).

В Loto 5/40, в категория I, е отчетен отчет за над 1,28 милиона леи (над 252 700 евро). В Super Noroc е регистриран кумулативен отчет за над 124 800 леи (над 24 100 евро), пише още румънската агенция.

Два джакпота паднаха в Сърбия

Припомняме, че през април два джакпота паднаха в Сърбия само за една вечер, става ясно от публикация на сръбската медия Blic, позовавайки се на съобщение на Държавната лотария в сръбската страна. Става въпрос за играта Лото плюс, а втората Жокера. Първата е в размер на 1.72 милиона евро, а втората е печалбата от Жокера в размер на 220 хиляди евро, пише още сръбската медия Седмичната печалба, която възлизаше на над 2 милиона евро не беше изтеглена.