"БФС сипа сол в раната на Левски! Иска ми се да вярвам, че е случайно"

Случайно ли е назначението на Венцислав Митрев за главен съдия на ВАР за финала на Суперкупата на България между Левски и Лудогорец, или е провокация от страна на Българския футболен съюз? Според Наско Сираков, това не е случаен акт - и го заяви с публична позиция, разпространена в дните преди мача. А съдийското назначение, последвано от декларацията на Сираков, се превърна в основна тема на новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

На Лудогорец е помагано ужасяващо през годините, но сега Левски няма повод да бие камбаната

Според спортния журналист Стефан Йорданов, Наско Сираков иска да си върже гащите преди битката с Лудогорец. "От една страна разбирам Наско Сираков с тази позиция. Ясно е, че "сините" искат да си осигурят спокойствие в битката за титлата. От друга страна, вече няколко пъти се връщаме към този прословут мач с Лудогорец. Моето лично мнение е, че в този мач нямаше нещо кой знае колко скандално като съдийски решения", каза той.

"И държа тук да отбележа: Лудогорец през годините, помним, ужасяващи подпомагания в битките за титлите, особено когато бяха изравнени силите. Имало е моменти, в които много да се критикуват Лудогорец и съдийството, но специално в този мач не видях нещо кой знае какво, че толкова много да бият камбаната на "Герена". Според мен Сираков иска да си върже гащите преди важните мачове от сезона", добави още спортният журналист на Actualno.

На другия полюс - БФС запали страстите в Левски и това не е добре

Неговият колега Бойко Димитров обаче вижда повод за негодувание от страна на Левски. "Иска ми се да вярвам, че е случайно назначението на Венцислав Митрев. Аз съм на различно мнение от Стефан. Сега, претенцията за настъпването на Кайо Видал за червен картон ми е пресилено, но според мен бе спестена дузпа за Левски", заяви журналистът.

"Сега, да сипваш сол в раната с това назначение, не е окей. Има достатъчно добри други съдии, които могат да свършат работа. А и другото - в БФС би трябвало да са предвидили, че едно такова назначение ще запали страстите. Не знам защо е направено. Ще видим как ще се представи човекът на ВАР-а, защото това ще е голям стрес", добави още Бойко Димитров.

