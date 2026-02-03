Руснаците все по-тревожни и в депресия, властите с неадекватно обяснение

Депресия, тревожност и стресови разстройства – значителен ръст на тези заболявания се наблюдава в Русия, съобщи "Комерсант" по данни на Росстат. През 2024 г. честотата на тези разстройства се е увеличила с 21,5% в сравнение с 2020 г. Данните за 2025 г. все още не са налични, но тенденциите в продажбите на антидепресанти косвено показват задълбочаване на тази тенденция.

Не им е добре - рекордна употреба на антидепресанти в Русия

Не и войната

Въпреки очевидната причина - войната, която Русия разпали и последиците от нея - сривът на руската икономика, насилствената мобилизация, отразяваща се на психическото здраве на мъжете и техните семейства, руските власти твърдят, че причината за ръста на тези заболявания е "подобреното качество и достъпност на специализирана помощ." Така твърди Светлана Шпорт, главен психиатър в руското Министерство на здравеопазването.

Още: Тенденция в руските училища: Младеж стреля срещу учител (18+ ВИДЕО)

Честота

През четирите години, от 2020 до 2024 г., първичната честота на психични разстройства се е увеличила с 18%. Това следва от информацията, представена в набора от данни на Росстат „Здравеопазване в Русия“. Докато през 2020 г. са регистрирани 384 500 нови случая (260,3 на 100 000), през 2024 г. броят ще нарасне до 453 900 (310,6 на 100 000). Този ръст се дължи най-вече на

Тези нива обаче са се увеличили главно поради непсихотични психични разстройства (при тях човек запазва връзка с реалността, но е подложен на значителен емоционален дистрес)– депресия, тревожност и стресови разстройства.

Учителите в Гърция минават психотестове

През 2020 г. са регистрирани 281 000 нови случая на този вид разстройства (190,2 на 100 000). До 2024 г. тази цифра се е увеличила с 21,5%, достигайки 341 400 (233,6 на 100 000).

Тежки случаи

Междувременно нивата на шизофрения и психоза остават относително стабилни, а нивата на глава от населението дори са намалели – от 61,3 случая на 100 000 през 2015 г. до 58,2 през 2024 г.

Депресия и апатия след празниците: Защо се случва и какво да правим?

Процентът на случаите на амбулаторно наблюдение (прилагано при тежки хронични случаи) също намалява: от 2015 г. до 2024 г. броят на такива пациенти е намалял с 10,5%. Обхватът на консултативните и лечебни услуги обаче нараства. Броят на получаващите ги се е увеличил от 2,14 милиона на 2,29 милиона през същия период. Това се дължи и на пациенти с непсихотични разстройства: от 2020 г. броят им в тази група непрекъснато се увеличава, достигайки 1,64 милиона души до 2024 г. Така, преди две години 1,12% от населението на страната е получавало амбулаторна психиатрична помощ.

Официална статистика

Официална статистика за 2025 г. все още не е налична. Динамиката обаче може да се прецени косвено по данните за продажбите на антидепресанти, които се отпускат само с лекарско предписание.

Тревожни данни за психичното здраве: Всеки втори българин е бил пред бърнаут

По искане на „Комерсант“, от RNC Pharma са изчислили, че през 2022 г. са продадени 13,8 милиона опаковки антидепресанти (на стойност 8,9 милиарда рубли), 15,8 милиона през 2023 г., 19 милиона през 2024 г. и 23,6 милиона през 2025 г. (на стойност почти 20 милиарда рубли). От 1 до 18 януари 2026 г. вече са закупени над един милион опаковки - 18% увеличение спрямо същия период на миналата година.

За първи път - обявиха сериозни странични ефекти на антидепресантите

Заключения

Според Светлана Шпрот, главен психиатър в руското Министерство на здравеопазването да се правят изводи за психическото неблагополучи на руското население не е правилно. Според нея статистиката също така показва нарастващ интерес сред гражданите към посещение на клинични психолози, психотерапевти и психиатри с въпроси относно емоционалното благополучие „поради по-достъпната среда и подобрените регулаторни рамки“. Г-жа Шпрот отбеляза, че „мрежата от кабинети за медицинска и психологическа помощ, психотерапевтични и медико-психологични консултации в момента се разширява в първичната медицинска помощ“. Това прави специализираната помощ „по-достъпна, по-малко стигматизирана и по-позната за нашите граждани“.

Човекът не трябва да е буден след полунощ: Учените предупреждават

Възраст

Честотата на преживяванията сред руснаците зависи и от тяхната възраст. Рязкото увеличение на броя на пациентите с непсихотични разстройства се дължи предимно на „колосални системни промени“, съгласява се психиатърът Степан Фимкин. „Психиатричната помощ стана значително по-достъпна както в публичния, така и в частния сектор. Рекламата за такива услуги се развива активно.“ „И най-важното е, че страхът от стигмата постепенно изчезва“, обяснява г-н Фимкин. „Хората, особено по-младото поколение, сега са склонни да признаят проблема и да потърсят професионална помощ.

Една трета от лекарите и сестрите ни страдат от депресия. Каква е ситуацията в Европа?

Преди подобни състояния бяха крити, притъпени с алкохол или просто понасяни и рядко се появяваха в никаква статистика.“ Той също така смята, че „фундаменталният страх от неизвестното, от несигурното бъдеще, се превръща в мощен спусък, първо предизвикващ хронична тревожност и нарушения на съня, а след това и по-сериозни разстройства, които често се маскират като соматични проблеми – кожни заболявания, заболявания на стомашно-чревния тракт, сърдечно-съдови заболявания.“

Психическото здраве е толкова важно, колкото и физическото. Проект насочва вниманието към подрастващите

Стабилност

В същото време, отбелязва експертът, статистиката за „голямата психиатрия“, като шизофрения и психоза, демонстрира стабилност във времето: делът на такива диагнози в населението остава постоянен, около 1%, през поколенията.

Роман Сюлейманов, доцент по психиатрия в РУДН (Руски университет на дружбата на народите) добавя, че тази тенденция може да се отдаде на общото увеличение на психичните разстройства, наблюдавано в световен мащаб, но увеличението в Русия е толкова значително, че „предизвиква сериозно безпокойство“.

Русия е на водещо място по депресия сред непълнолетните

Снимки: iStock/Pixabay