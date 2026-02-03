За пръв път в Русия: Украйна унищожи бруталната система "Солнцепек". Подигравка с генерал Герасимов чрез пленени руснаци от Купянск (ВИДЕО)

Периодичните и втръснали до болка клиширани оптимистични фрази, идващи от американския президент Доналд Тръмп и антуража му, че войната в Украйна скоро може да свърши, продължават да се разминават брутално с реалността. И докато Тръмп и подопечните му си говорят, войната си тече - а лавина от снимки и видеокадри дава яснота какво става.

Ново видео сочи, че за пръв път украинската армия е успяла да порази на руска територия една от емблемите на руската оръжейна промишленост -ТОС-1А "Солнцепек". Операцията е дело на батальона "Булава", част от 72-ра механизирана бригада на украинската армия. Ударът е извършен в Белгородска област. ТОС-1А е едно от най-бруталните руски оръжия, предназначено за унищожаване на укрепления и жива сила с помощта на термобарични боеприпаси - Още: Оръжие-символ на руската мощ почва да става кът: Поредна унищожена система ТОС-1А "Солнцепек" (ВИДЕО)

Soldiers of the "Bulava" drone battalion from the 72nd Separate Mechanized Brigade conducted a unique operation, destroying a TOS-1A "Solntsepyok" on Russian territory for the first time. The operation took place in the Belgorod region. The TOS-1A is one of the most brutal pieces… pic.twitter.com/7g3ASUuP9L — WarTranslated (@wartranslated) February 2, 2026

Междувременно, за втори път един от командирите на украинските пехотни щурмови батальони Роман Ковальов се включи от село Купянск-Узловой, за което началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов каза, че е превзето от руската армия. И пак Ковальов се снимаше без бронежилетка, за да покаже, че руската армия е далеч от това да превземе намиращото се на около 7 километра южно от град Купянск село. "Намираме се в центъра, тихо и спокойно е, както виждате", казва Ковальов и директно заявява, че разликата между него и Герасимов е, че Герасимов лъже, като показва двама пленени руски войници, пратени от руското военно командване да издигнат руското знаме и да заснемат пропаганден видеоклип, че Купянск-Узловой е под руски контрол - това не е вярно - Още: Как така енергийно примирие: Гневът на Z-каналите начело с Кадиров (ОБЗОР - ВИДЕО)

Another report from Kupiansk-Vuzlovyi. The very same place that Gerasimov has already "taken" three times, "liberated" five times, and "reported upward" eight times. Ukrainian battalion commander Roman Kovalev sends yet another greeting to Gerasimov and his army, together with… pic.twitter.com/xiq1hF2FaU — WarTranslated (@wartranslated) February 2, 2026