За пръв път в Русия: Украйна унищожи бруталната система "Солнцепек". Подигравка с генерал Герасимов чрез пленени руснаци от Купянск (ВИДЕО)

03 февруари 2026, 07:37 часа 577 прочитания 0 коментара
Периодичните и втръснали до болка клиширани оптимистични фрази, идващи от американския президент Доналд Тръмп и антуража му, че войната в Украйна скоро може да свърши, продължават да се разминават брутално с реалността. И докато Тръмп и подопечните му си говорят, войната си тече - а лавина от снимки и видеокадри дава яснота какво става.

Ново видео сочи, че за пръв път украинската армия е успяла да порази на руска територия една от емблемите на руската оръжейна промишленост -ТОС-1А "Солнцепек". Операцията е дело на батальона "Булава", част от 72-ра механизирана бригада на украинската армия. Ударът е извършен в Белгородска област. ТОС-1А е едно от най-бруталните руски оръжия, предназначено за унищожаване на укрепления и жива сила с помощта на термобарични боеприпаси - Още: Оръжие-символ на руската мощ почва да става кът: Поредна унищожена система ТОС-1А "Солнцепек" (ВИДЕО)

Междувременно, за втори път един от командирите на украинските пехотни щурмови батальони Роман Ковальов се включи от село Купянск-Узловой, за което началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов каза, че е превзето от руската армия. И пак Ковальов се снимаше без бронежилетка, за да покаже, че руската армия е далеч от това да превземе намиращото се на около 7 километра южно от град Купянск село. "Намираме се в центъра, тихо и спокойно е, както виждате", казва Ковальов и директно заявява, че разликата между него и Герасимов е, че Герасимов лъже, като показва двама пленени руски войници, пратени от руското военно командване да издигнат руското знаме и да заснемат пропаганден видеоклип, че Купянск-Узловой е под руски контрол - това не е вярно - Още: Как така енергийно примирие: Гневът на Z-каналите начело с Кадиров (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ивайло Ачев
