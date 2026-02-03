Играчите на Левски ще носят Апостола на гърдите си срещу Лудогорец

Днес, на 3 февруари, от 18 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ ще се проведе мачът за Суперкупата на България. Левски и Лудогорец ще премерят сили за първия трофей през сезона. „Сините“ ще излязат със специален, лимитиран за мача екип, който беше създаден специално за срещата с „орлите“. Той е сив и е посветен на Васил Левски, като носи неговия лик в знак на почит.

Левски: „Тази фланелка е съчетание от история, ценности и отговорност“

Ето какво написаха от „Герена“ за екипа: „Левски представя нов лимитиран екип, в партньорство с Adidas и Sport Depot, създаден специално за двубоя за Суперкупата. Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името "Левски", както на терена, така и извън него.Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността, дала ни име, смисъл и посока.

„Зад мотото "Поклон, Апостоле" стоят уважение, памет и смирение“

В деня на мач, в който ще играем за трофей, името Левски ни напомня, че има моменти, в които победата не е само резултат на терена, а е и дълг към емблемата. Дълг към историята и към хората по трибуните, които живеят с тази идея всеки ден. Зад мотото "Поклон, Апостоле" стоят уважение, памет и смирение пред силата на един образ, превърнал се в морален компас за поколения българи и за милиони левскари. Екипът е лимитиран – 2222 броя и е в продажба в официалния магазин на клуба и онлайн, до изчерпване на наличностите“.

