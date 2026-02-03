Македонската следа в досиетата "Епстийн": Скопие захранвало банка от човешки мозъци

Името на нашата югозападна съседка Северна Македония също беше замесено в документите от досиетата "Епстийн" заради връзка с покойния сексуален престъпник, който дарил средства за научни изследвания в страната, предаде македонската телевизия Telma. Става въпрос за изследователска субсидия, сключена през 1996 г. между Колумбийския университет и македонски медицински експерти, както и Института по съдебна медицина, Института по патология и Психиатричната клиника.

Проектът се превърна в водеща тема в Северна Македония, след като страната беше спомената в новите документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ. Става въпрос за имейл, изпратен до Айк Гроф, основател на инвестиционната компания Tourmaline Partners, в който се съобщава за журналистическо разследване на Bloomberg Businessweek, в което се посочва, че като част от дългосрочно научно проучване на самоубийствата, американски учени, сътрудничещи си с Колумбийския университет, са създали банка от човешки мозъци за изследвания, допълва emagazin.mk.

Всичко било законно

Професор Горазд Росоклия, който е специалист и по неврология, невропатология и психиатрия, завършил е Медицинския факултет в Скопие и отдавна работи в Колумбийския университет в Ню Йорк, отговори писмено на темата за „Топ Тема“ поради ангажименти.

Професор Росоклия, който е бил медиатор по въпросния проекта за изпращане на мозъчна тъкан от починали хора от страната в Съединените щати за научни цели, заяви пред Top Tema по телевизия Telma, че те са били изпратени там с писменото съгласие на техните семейства, покрито с всички необходими етични одобрения.

Росоклия посочва още, че проектът е получил одобрение от етичните органи на Медицинския факултет, а след 2006 г., когато става академик, и от етичната комисия на MANU, както и от Колумбийския университет.