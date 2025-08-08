След трансфера на Пьотровски: Голям талант на Лудогорец подписа с Удинезе

Шампионът на България Лудогорец трансферира пореден футболист в елитния италиански Удинезе. Става въпрос за 16-годишния юношески национал на страната ни Николай Попов. Талантливият офанзивен полузащитник подписа днес своя договор с „фриуланите“ и се присъедини към новите си съотборници. Контрактът на младия халф с тима от Ботуша е за срок от 3 години. Първоначално той ще играе в Примаверата на „черно-белите“ като вече стартира подготовка с тима.

Николай Попов е един от най-добрите млади български халфове

Николай Попов е роден на 11 юли 2009 година като стартира кариерата си в школата на Септември София. През лятото на 2023-та офанзивният полузащитник премина в академията на българския шампион. Халфът бе капитан на националния отбор до 16 години, а вече записа и два двубоя за U17. През миналата година Николай Попов спечели наградата за „Най-добър“ при юношите до 15 г.

Лудогорец прибра 3 милиона евро от Удинезе за Пьотровски

Попов става вторият футболист на Лудогорец, който подписва с Удинезе в рамките на само няколко дни. Както е известно, наскоро звездата на първия тим на „орлите“ Якуб Пьотровски премина при „фриуланите“. Според различни информации разградчани са прибрали 3 милиона евро за правата на полския национал. Самият Пьотровски пък се обвърза с италианския тим до лятото на 2029-та.

„Горд съм, че играх в Лудогорец и спечелих толкова много трофеи. Оставям един страхотен екип и много приятели в отбора и Разград. Вярвам, че отборът ще постигне още много успехи в България и Европа“, заяви Пьотровски след трансфера си.

