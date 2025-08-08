Пред банка в София: Крадец нападна служителка на болница със 100 000 лв. оборот в кеш

Неуспешен опит за мащабен грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад" се е разиграл сутринта на 8 август. Жена, която е пренасяла над 100 000 лева в чанта за лаптоп, е била нападната. Благодарение на бързата намеса на граждани и полицаи, крадецът не е успял да избяга с чантата и е бил задържан почти веднага. Сигнал за случая е подаден в 09:30 часа в Първо районно управление.

Още: Българин ограби банка в САЩ и избяга с тротинетка (СНИМКА)

Коя е нападнатата жена?

"Жената е длъжностно лице и работи в болница. Внасяла е пари от оборот. Парите са над 100 000 лева", обясни на брифинг за медиите Николай Нотов - зам.-началник на Първо районно управление.

Снимка: БГНЕС

Още: Успешно и безкръвно - обраха банка посред бял ден

Кой е нападателят?

Парите са намерени, иззети са и ще бъдат върнати. Арестуваният е отведен в Първо районно. Мъжът е криминално проявен за същите деяния и е осъждан.

Жената не е пострадала, стана ясно още от брифинга на зам.-директора на Първо районно управление.

"Апелирам юридическите лица, когато внасят големи суми, които по закон са над 50 000 лева, да използват специализиран касов превод", призова Николай Нотов.

Още: Маскиран и въоръжен обра офис за бързи кредити в Хасково