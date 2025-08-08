Войната в Украйна:

„Сангаре си свърши работата, но Рупанов трябваше да влезе по-рано“

Левски постигна успех по драматичен начин в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, като победи Сабах с резултат 1:0 след късен гол на Борислав Рупанов. Това спечели важна преднина за „сините“ преди реванша, а това беше обсъдено от бившия треньор на отбора Емил Велев пред колегите от ТОПСПОРТ. Кокала анализира двубоя - какво успя да направи тимът на Хулио Веласкес, както и какво трябва да последва след подобна победа.

Кокала остана доволен от Рупанов

Велев акцентира върху впечатленията си от представянето на 21-годишния Борислав Рупанов, който вкара победното попадение в 98-ата минута на мача.

На въпрос за това, че Левски трудно допуска голове, но също така трудно и бележи, Велев бе категоричен, че няма нужда от нови попълнения в предни позиции:

„Абсолютно няма нужда. Видяхте, че когато влезе Рупанов, беше активен, а и той вкара гола за 1:0. Според мен трябваше да се появи на терена много по-рано. Сангаре също се представи на ниво и си свърши работата до едно време, но Рупанов трябваше да бъде пуснат по-рано. Левски винаги е играл с централен нападател и смятам, че той е подходящ избор за тази роля. Трябва да му се дава повече игрово време.“, заяви бившият треньор на отбора.

Борислав Рупанов

Рупанов вкара второ поредно попадение във финалната част на двубой, като преди срещата със Сабах се разписа в 70-ата минута срещу Славия. Българинът се доказва като важна опция за треньора Хулио Веласкес след като прекара миналия сезон под наем в Септември.

