Дания: Руски военни насочваха оръжия към наши кораби и смущаваха навигационните ни системи

Военната разузнавателна служба на Дания съобщи за провокации от страна на руски военни кораби. Според данните, те са насочвали оръжия към датски военни кораби и хеликоптери, както и са създавали смущения в работата на навигационните системи в проливите, свързващи Балтийско и Северно море. Освен това руските ВМС са се движели по курсове, водещи до сблъсък с датски кораби.

Нещо повече – руски военен кораб стои на котва в датски води вече повече от седмица, твърди Копенхаген. „По наша оценка, в момента Русия води хибридна война срещу Дания и Запада. Русия иска да ни накара да повярваме в неизбежността на заплахата от война. Те искат да живеем с този страх“, заяви шефът на датското ведомство Томас Аренкил.

