Войната в Украйна:

Дания: Руски военни насочваха оръжия към наши кораби и смущаваха навигационните ни системи

03 октомври 2025, 22:16 часа 467 прочитания 0 коментара
Дания: Руски военни насочваха оръжия към наши кораби и смущаваха навигационните ни системи

Военната разузнавателна служба на Дания съобщи за провокации от страна на руски военни кораби. Според данните, те са насочвали оръжия към датски военни кораби и хеликоптери, както и са създавали смущения в работата на навигационните системи в проливите, свързващи Балтийско и Северно море. Освен това руските ВМС са се движели по курсове, водещи до сблъсък с датски кораби.

Още: Срещу руските дронове преди срещата на ЕС: Швеция изпраща противодронови системи в Дания, а Франция - хеликоптер

Нещо повече – руски военен кораб стои на котва в датски води вече повече от седмица, твърди Копенхаген. „По наша оценка, в момента Русия води хибридна война срещу Дания и Запада. Русия иска да ни накара да повярваме в неизбежността на заплахата от война. Те искат да живеем с този страх“, заяви шефът на датското ведомство Томас Аренкил.

Още: Насред хаоса с дроновете: Руски военен кораб е засечен край бреговете на Дания

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дания руски военни кораби навигация война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес