Кая Калас: Путин не може да постигне целите си на бойното поле, затова използва преговорите

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас заяви, че руският диктатор Владимир Путин може да се опита да използва преговорите, за да постигне собствените си цели, тъй като Русия не е постигнала значителен напредък на бойното поле. Калас подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да включва отстъпки от страна на Русия. Тя заяви, че е от съществено значение да се гарантира, че Русия никога повече няма да атакува, съобщи The Guardian.

Първата стъпка

Калас допълни още, че сега „е важно да продължим да подкрепяме Украйна и да се оказва натиск върху Русия“. Същевременно всички страни от ЕС приветстват усилията на САЩ, насочени към прекратяване на войната. Калас отбеляза още, че е от решаващо значение как точно ще завърши войната в Украйна. Първата стъпка към мир трябва да бъде безусловно прекратяване на огъня, но няма признаци, че Русия е готова за такава стъпка.

„Все още трябва да преминем от ситуацията, в която Русия се преструва, че преговаря, към ситуация, в която на Русия ще се наложи наистина да преговаря. Движим се в тази посока“, уточни водещият дипломат на ЕС.

Калас отбеляза и значителното въздействие на санкциите върху руската икономика и неуспехите на Русия на бойното поле: "Путин не може да постигне целите си на бойното поле, така че ще се опита да ги постигне чрез преговори", подчерта Калас.

Евгения Чаушева
