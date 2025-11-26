Тайна мисия: Орбан отива в Москва

Унгарският премиер Виктор Орбан ще пътува до Москва тази седмица, за да се срещне с руския диктатор Владимир Путин. Визитата е планирана за 28 ноември, петък, съобщи Ecronius. Информацията е от източници в унгарското правителство, които са участвали в подготовката на пътуването, допълва изданието. До момента унгарското правителство все още не е потвърдило посещението, а Будапеща заяви, че ще информира обществеността за програмата на Орбан своевременно.

Разрухата стъпка по стъпка превзема Унгария

Темите

Темите на разговорите също не се разкриват предварително. Както е известно, унгарският премиер поддържа връзка с Путин след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и двамата лидери общуват редовно. Двамата са се срещали лично три пъти от началото на 2022 г., припомня РБК-Украйна.

Последната среща лице в лице между Орбан и Путин се е състоя през октомври 2023 г. в Китай. Тогава унгарският премиер отново нарече пълномащабната война на Русия срещу Украйна „специална операция“.

Известно е също, че Путин и Орбан са разговаряли лице в лице на 1 февруари 2022 г. по време на многочасова среща в Москва, точно три седмици преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Съвсем наскоро, в началото на ноември, Виктор Орбан се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп. След тази среща той публично призова Тръмп да проведе среща на върха с Путин в Будапеща. Американският президент обаче тогава заяви, че не вижда причина за подобна среща.

