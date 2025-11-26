Правителството прие спорните промени за ограничаване на достъпа до имотния регистър

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, като това предвижда ограничаване на издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове. На практика това означава, че достъпът до регистъра ще е лимитиран. Правителството обаче твърди, че се осигурява "баланс между правото на достъп до информация относно недвижим имот при наличие на правен интерес, от една страна, и защита на собствеността на физическите и юридическите лица, от друга". Такъв е моделът във Франция, Италия и Испания, казват от кабинета "Желязков".

Противоречия

По-рано през ноември ви съобщихме, че правосъдното министерство е инициирало нова реформа по отношение на сделките с недвижими имоти, която може кардинално да засегне достъпа до обществена информация. Става въпрос за инициирана от ведомството реформа в Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. Според мотивите на вносителите се предвижда, че всякакъв вид преписи от вписани актове ще могат да бъдат издавани само на лица, които имат пряко касателство с конкретната сделка или имотен въпрос: Не всеки ще може да научава всичко за сделките с имоти в България: Защо?

Още с представянето на идеята по-рано през годината адвокати, журналисти и активисти скочиха срещу предлаганите промени, защото според тях така ще се възпрепятстват проверки за корупция при имотни сделки: "Против" мафията или "за" нея? Адвокати скочиха срещу спорни промени в Имотния регистър.

Целта е да се намалят имотните измами, твърди обаче правителството на Росен Желязков. И още - "да се повиши чувството за сигурност на гражданите и доверието в публичните институции, както и да се осигури сигурност на системата на вписванията и защитата на собствеността като конституционно установен принцип в Република България".

Кой ще има достъп?

Предвижда се, че всякакъв вид преписи от имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията (АВ), ще бъдат издавани: на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване; на нотариуси и на техни служители; на адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; на частни съдебни изпълнители и на техни служители; на органите на съда, прокуратурата и следствието; на други органи и лица в предвидените от закон или този правилник случаи.

За всички останали лица предоставянето на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове е поставено в зависимост от доказването на правен интерес. Въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес за всеки конкретен случай.

В правилника например се изброяват най-честите хипотези, когато е налице правен интерес. Сред тях са: водене на преговори за придобиване на недвижим имот - въз основа на предварителен договор с отчуждителя, кореспонденция, друго; осъществяване на посреднически услуги за придобиване на недвижим имот - въз основа на договор с възложителя на услугата, друго; арендуване или наемане на недвижим имот за срок, по-дълъг от една година - въз основа на договор, кореспонденция и др.

Въвежда се и допълнителна гаранция за защита на правото на собственост, като се осигурява възможност за всички лица, които имат вещни права върху недвижим имот, да използват специализирана услуга от Агенция по вписванията за автоматизиран достъп до информация (електронно известяване) за извършени справки и издадени преписи и препис-извлечения от вписани актове, отбелязвания или заличавания по имотната партида. Така на практика всеки титуляр на вещни права върху недвижим имот в реално време ще може да получи информация дали е извършена справка, или е предоставен препис или препис-извлечение от акт, отнасящ се за негов имот.

