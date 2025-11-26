ЕС измисли спешен "план Б" за финансиране на Украйна

Европейските страни работят по спешен "план Б", за да предотвратят изчерпването на средствата за Украйна в началото на следващата година, в случай че не успеят да постигнат споразумение за използване на замразените руски активи за финансиране на отбраната на украинците. На срещата на върха преди месец лидерите на Европейския съюз се надяваха да се договорят по предложението да използват замразените резерви на Москва за „репарационен заем“ от 140 милиарда евро за Украйна, но идеята срещна остра съпротива от страна на белгийския премиер Барт Де Вевер. Причината - в Белгия се съхранява голяма част от авоарите, по-конкретно в клиринговата къща Euroclear, и страната се опасява, че някой ден Русия може да я съди успешно.

Още: Милиарди евро руски пари за Украйна или средства от нашия джоб: държавата не казва каква е позицията ни

Сега, с ускоряването на мирните преговори и изчерпването на паричните средства на Киев, нова актуалност придобива въпросът какво да се прави с руските активи.

Планът на САЩ води до нужда от бързо решение

Европейски служители предполагат, че новата мирна инициатива на американския президент Доналд Тръмп може да помогне за укрепване на плана за използване на замразените руски средства за репарационен заем. Парите ще станат дължими на Москва само в малко вероятния бъдещ сценарий, при който Русия се съгласи да плати военни щети на Украйна - съгласно плана.

Дипломати от ЕС очакват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да нареди на своите служители да представят проект на правен текст за репарационния заем в рамките на няколко дни, защото набира скорост търсенето на решение. „Следващата стъпка е Комисията да е готова да представи правен текст“, заяви Фон дер Лайен пред законодателите в Страсбург в сряда, без да уточни кога ще бъде представен документът.

Но въпреки интензивните преговори между Белгия и Комисията през последните седмици, Де Вевер все още има опасения относно правните задължения и риска от ответни мерки от страна на Москва, ако руските средства бъдат използвани за заема.

Снимка: iStock

Още: "Уиткоф има нужда от психиатър": Европейците бесни на плана на Тръмп да печели от замразените руски активи

Затова политическите експерти в Брюксел сега се обръщат към въпроса как да се помогне на Украйна, в случай че предложението за репарационен заем не бъде готово навреме, за да се одобри от лидерите на ЕС на срещата им на върха на 18 декември.

Останалите опции

Една от опциите, която получава подкрепа, е "мостов" кредит, финансиран от няколко заеми на ЕС, за да се поддържа Украйна през първите месеци на 2026 г. Това споделят четирима служители на блока пред Politico, но остават анонимни. Сценарият би дал повече време за създаване на пълен заем за репарации, като се използват руските активи по начин, който Белгия може да приеме, за да се осигури по-дългосрочно решение.

Двама дипломати казват, че от Украйна може да бъде поискано да изплати първоначалния "мостов заем" на ЕС, след като получи финансиране от дългосрочния заем за репарации.

Още: ЕК обяви кога вижда края на войната на Путин, търси пари от държавите членки за армията и бюджета на Украйна

Друга възможност би била дългосрочно решение, включващо комбинация от заем за репарации и съвместно заемане на средства от ЕС.

Урсула фон дер Лайен: Няма само европейските данъкоплатци да плащат сметката

„Не виждам никакъв сценарий, при който само европейските данъкоплатци ще платят сметката“, заяви Фон дер Лайен пред евродепутатите в сряда, 25 ноември.

Представители на страните от ЕС обсъдиха вариантите с Европейската комисия на среща в Брюксел във вторник. Държави като Франция, Германия, Нидерландия, Литва и Люксембург настояха ЕК да постигне напредък по предложенията за финансиране на Украйна, казва един от официалните представители, запознат с дискусията.

Още: ЕС членките ще плащат лихви, ако не се използват замразените руски активи: Предупреждение

Перспективата за модел на мостово финансиране беше повдигната на 4 ноември от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, който отбеляза: „Колкото по-дълго се бавим, толкова по-трудно ще стане".

Комисията е напълно наясно с необходимостта от спешно намиране на решение, като Киев предупреждава, че ще остане без пари в първите месеци на следващата година. Във вторник френският президент Еманюел Макрон заяви, че съюзниците от ЕС ще финализират в следващите дни решение, което ще осигури финансиране и предвидимост за Украйна.

Още: Москва заплаши Белгия с последици, ако изземе запорираното руско имущество

В по-дългосрочен план заемът за репарации се счита от мнозина за единственото възможно решение. Страните членки на ЕС не проявяват желание да се обръщат към собствените си национални бюджети, за да изпратят парични помощи на Украйна. Много от тях вече се борят с бюджетни дефицити и високи разходи по заеми. Затова убеждаването на белгийците да се присъединят в крайна сметка се счита за ключово.

Една идея би била „да се комбинира опцията за репарационен заем с една от другите опции“, казва дипломат от ЕС. Но уточнява, че това „не трябва да отнема твърде много време, защото, разбира се, сега има чувство на спешност и ситуацията е напрегната“.

Снимка: iStock

Още: Макрон: Европейците, а не САЩ трябва да решат как да се използват замразените руски активи

Мостов заем чрез съвместно заемане от ЕС - пречките

Все още има проблеми със създаването на мостов заем чрез съвместно заемане от ЕС, което някои коментатори описват като „еврооблигации“, макар че други не харесват този термин. Вероятно най-голямото препятствие ще бъде, че този вид заем от ЕС ще изисква единодушната подкрепа на 27-те държави членки на блока, а Унгария отдавна се противопоставя на нови мерки за подпомагане на военните усилия на Украйна.

Възможно е обаче да помогне представянето на мостовия заем като предназначен за възстановяването на Украйна, а не за финансиране на нейната отбрана.

Още: Може да съди ЕС: Предупреждение от компанията, управляваща замразени руски активи

Друг фактор ще бъде подновяването на усилията за постигане на мирно споразумение, подготвено от екипа на Тръмп, по-специално от пратеника му Стив Уиткоф, действащ под въздействието на Кремъл. В променящите се проекти на мирното предложение се споменава използването на замразените активи за финансиране на възстановяването на Украйна. Миналата седмица европейските официални представители реагираха с недоволство на идеята, съдържаща се в първоначалния американски проект, а именно САЩ да извлекат печалба от използването на тези активи.

Още: Фон дер Лайен: Имаме 3 варианта как да продължим финансовата помощ за Украйна

Лидерите на ЕС сега се надяват, че са убедили екипа на Тръмп, че те трябва да имат последната дума за това какво ще се случи с тези активи, както и за времето на отмяната на европейските санкции срещу Русия и за пътя на Украйна към членство в ЕС.

Още: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg