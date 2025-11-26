Във Франция са били арестувани Анна Новикова, основателката на организацията "SOS Донбас", руска гражданка, която е и с френски паспорт, както и още няколко други членове на организацията по обвинения в шпионаж в полза на Русия, съобщава Le Parisien.

Сред задържаните е и ръководителят на организацията, 50-годишният французин Венсан П. Арестите са направени на 17 ноември като задържаните са обвинени в заговор с чужда държава, събиране на информация от интерес за чужда държава и заговор за извършване на престъпление. Заподозрените отричат ​​всички обвинения.

Освен това е арестуван и Вячеслав П., член на организацията и украински гражданин. Той е заподозрян в провеждане на пропагандна дейност във Франция, увреждане на държавна собственост, връзки с чужда държава и престъпен заговор. Според изданието, той е разлепил плакати из Париж с надпис: "Френски народе, помнете какво направи за вас руският войник".

На сайта на SOS Донбас се посочва, че членовете на асоциацията "информират хората за ситуацията в Донбас" и се занимават с хуманитарна дейност, организирайки набиране на средства и доставяйки основни продукти в региона.

Контролираната от руската държава информационна агенция РИА Новости съобщи, че Новикова е работила за медията като кореспондент на свободна практика.

