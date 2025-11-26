В Русия липсват висококвалифицирани специалисти по рехабилитация и протезисти, които да лекуват войниците с увреждания от войната в Украйна. Това заяви ръководителят на фондация „Защитниците на Отечеството“, Анна Цивилева, известна като племенница на Владимир Путин. По думите ѝ 3200 военнослужещи са получили технически средства за рехабилитация, рехабилитационно оборудване, а 2300 са подали заявление до фондацията само за 2,5 години. Цивилева отбеляза, че руските производители „изцяло отговарят на всички заявки“ за протези, а времето, необходимо на пациентите да получат протезите си, варира от 1,5 до 3 месеца, съобщи Сибирь. Реалии.

"Сибирь. Реалилии" припомни, че през септември Цивилева заяви ), че благодарение на войната в Украйна Русия е достигнала „флагманско ниво“ в производството на протези. Тогава тя заяви, че ветераните от войната „са се превърнали в двигатели, чрез които държавата е започнала много активно да внедрява световния опит и разработки“.

„Не е тайна, че 11,5 милиона хора с увреждания, които са живели тук преди СВО, не са имали възможност да получат необходимата рехабилитация“, каза говорителя на руското военно министерство. Цивилева допълни още, че руските власти са внедрили цялостен подход, който „включва компетентно обучение, протези и обучение за това как да ги използваме“.

В началото на ноември руските власти обявиха, че са заложили почти 100 милиарда рубли за осигуряването на нуждите на хората с увреждания със средства за рехабилитация. Тази сума е няколко пъти по-висока, в сравнение с началото на военните действия.

