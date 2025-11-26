Желан от Левски: През зимата ще видим какво ще стане

Един от най-класните полузащитници в българската Първа лига говори за интереса на Левски към него. Става въпрос за 23-годишния халф на Спартак Варна Бернардо Коуто. Както е известно, в последните месеци се заговори, че португалецът е основна трансферна цел на „сините“ и ще опитат да го привлекат по време на зимния трансферен прозорец. За момента обаче футболистът на „соколите“ остава фокусиран върху задълженията си край морето.

Бернардо Коуто се представя отлично в Спартак

Бернардо Коуто говори пред колегите от „Дспорт“ като заяви, че в момента Левски е най-добрият отбор в България. Португалецът бе попитан за интереса от страна на „сините“ към него, но категорично отказа да говори по темата. Все пак полузащитникът разкри, че всичко около неговото бъдеще ще стане ясно през зимата. През настоящата кампания Бернардо Коуто е изиграл общо 16 мача за „соколите“ във всички турнири. В тях той се е отличил с шест попадения и една асистенция.

"До този момент Левски е най-добрият отбор"

„Мисля, че този сезон е очевидно, че Левски. До този момент е най-добрият отбор тази година. Играят много добре, имат много добри играчи, много добър треньор. Имат хубав стил. Не искам да говоря за това. Фокусиран съм върху Спартак. Най-важното в момента са трите мача за първенство и срещата за Купата. През зимата ще видим какво ще стане“, заяви Бернадо Коуто.

