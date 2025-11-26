Мерц: Путин няма успешен вариант за излизане от войната в Украйна

"Инициаторът на войната Владимир Путин трябва да признае, че няма друг избор, освен успешно да се оттегли от войната срещу Украйна." Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц заяви това по време на свое изказване в Бундестага (долната камара на германския парламент), съобщи Reuters. "Искаме тази война да приключи възможно най-бързо. Но споразумение, постигнато между големите сили без съгласието на Украйна и без съгласието на европейците, няма да бъде основа за истински, устойчив мир в Украйна", подчерта Мерц.

Защо няма Европейски мирен план за Украйна? Защото стига един Орбан, един Фицо, един …

Решенията

Германският канцлер напомни, че решенията по европейските въпроси могат да се вземат само с общо съгласие. "Украйна не е пешка, а суверенен играч, защитаващ собствените си интереси и ценности", добави още Мерц и допълни, че Германия ще продължи да подкрепя украинския народ и ще използва замразени руски активи за тази цел.

По-рано стана ясно, че Германия ще увеличи финансовата помощ за Украйна до 11,5 милиарда евро (13,31 милиарда долара) в бюджета си за 2026 г. Преди това беше планирано помощта да достигне 8,5 милиарда евро.

