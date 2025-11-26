През 90-те години американците използваха хуманитарната помощ като инструмент за унищожаване на руската икономика. Това заяви председателят на Съвета на Руската федерация Валентина Матвиенко в интервю за „Московски комсомолец“. Тя даде пример с пилешките бутчета, известни като „крачетата на Буш“ на името на тогавашния президент на САЩ. „Мислите ли, че ни ги изпращаха от чиста любов? Те подкопаха нашето селско стопанство, унищожиха нашите птицеферми тогава, изпращайки ни по-евтини продукти“, каза Матвиенко.

Тя добави, че САЩ освен това са „навредили на здравето“ на руснаците, като доставяли бутчета, „пълни с антибиотици, хормони и всякакви гадни неща“. И двете твърдения обаче са неверни. В САЩ употребата на хормони в птицевъдството е забранена със закон от 1972 г., а употребата на антибиотици е сравнима с руските практики, пише The Moscow times.

Освен това американците участваха във възстановяването на руското селско стопанство, което беше изпаднало в дълбока криза след разпадането на СССР, инвестирайки милиони долари в съвместни проекти и доставяйки оборудване и технологии. Днешните руски птицеферми до голяма степен имитират американските.

Въпреки това Матвиенко твърди, че Русия се е сблъсквала с опити за външна изолация и ограничения на развитието „през цялата си история“. „Винаги сме живели и продължаваме да живеем в хибридна война“, заявява тя.

В същото интервю обаче тя признава, че кризата от 90-те години на миналия век е била предимно вътрешна: това е било въпрос на „оцеляване на тежко болна държава, която вече не може да изпълнява основните си функции“, имало е забавяне на пенсиите и заплатите и обществото е било потопено в несигурност и безнадеждност.

И тук няма как да не направим аналогия с ленд-лийза от западните съюзници и главно от САЩ за СССР през Втората световна война на стойност над 160 милиарда долара днес, който спасява Москва от разгром във войната. Ако следваме логиката на Валентина Матвиенко, излиза, че наливайки тази огромна помощ за СССР, САЩ са имали за цел да отслабят военната мощ на руснаците ли?

