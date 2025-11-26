На комисия: Ето колко ще е минималната пенсия от 1 януари 2026 г.

Депутатите от бюджетна комисия определиха минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2026 г. Това се случи след като приеха на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година на второ четене, което ще бъде окончателно факт след приемането му от пленарна зала. От 1 януари следващата година размерът й ще се запази, както беше и досега 322,27 евро. В бюджета на държавното обществено осигуряване е заложено от 1 юли тя да се увеличи на 346,87 евро.

Припомняме, че за 2025 година по данни на НОИ средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месеца е 1 011,91 лв., като в сравнение със същия месец на 2024 г. той е по-висок с 83,03 лв. (8,9%).

Максималният размер на пенсиите

За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер 1 738,40 евро, което означава, че законодателите запазват вече втора година размерът на максималната пенсия в страната. Припомняме, че от 2024 г. максималният размер на пенсиите са 3400 лв., което в евро е 1 738,40.

Разходите за пенсии през 2026 г.

Разходите за пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване са в размер на 13 154 912,3 евро.

Тези за сметка на държавния бюджет ще са в размер на 266 687,7 евро.