Официално: Джиро д'Италия ще стартира от България

26 ноември 2025, 16:55 часа 186 прочитания 0 коментара
Министерският съвет прие решение Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza да се проведе на територията на Република България през месец май 2026 г. То включва церемонията по откриването и първите три етапа от изданието на надпреварата. Министърът на младежта и спорта и министърът на туризма бяха упълномощени да сключат договор с носителите на изключителни права за реализиране на състезанието.

Надпреварата ще се отрази много ползотворно на страната ни

Джиро д’Италия е едно от малкото спортни събития в света, което, провеждайки се на открито, позволява на милиони хора да изпитат не само тръпката от спорта, но и да открият и да се насладят на красотата на градовете и пейзажите, през които преминава.

Събитието е с над 100-годишна история, като провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм, създавайки трайно и положително въздействие за участващите държави както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

С домакинството на подобни събития България има възможност не само да привлече туристи, но и да утвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна и конкурентна дестинация на международната туристическа карта.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
