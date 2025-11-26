Дони написа дебютния сингъл на изгряваща млада певица (ВИДЕО)

Певецът и продуцент Дони сбъдна голямата мечта на младата певица Ванеса Кърпачева, която участва в миналогодишното издание на музикалното шоу "Пееш или лъжеш". Изпълнителят написа дебютната ѝ песен "Нова". "Благодарение на Дони осъществих най-голямата си мечта. Като продължение на участието ми в "Пееш или лъжеш" записахме една прекрасна песен, която е изцяло авторска", сподели младата певица в интервю за NOVA.

Резултатът - нежна и красива балада

Историята на песента започва в миналогодишния сезон на предаването, когато Ванеса е участник в епизода на музикалния продуцент Дони. Тогава музикантът я отстрани от играта, но чувайки нейния глас, той обеща, че ще напише дебютната ѝ песен. "Нова" е резултатът от това обещание, а тази неделя (23 ноември) бе и премиерата на сингъла - на сцената на "Пееш или лъжеш". "Песента е факт и аз си изпълних обещанието, което дадох. Удовлетворен съм. Нямах съмнения, че трябва да напиша тази песен. Споделих с Ванеса, че смятам песента да е баладична и ще се казва "Нова", обясни Дони в интервюто.

"Надявам се това да е моето ново начало и да ми предстоят хубави неща. Това е нещо, за което винаги съм мечтала и съм си го представяла по този начин. Благодаря много на Дони. Песента ми пасва на натюрела и природата. Добре ме е усетил Дони, а отзвука от слушалите за песента е супер позитивен. "Нова" е лирична, нежна и красива песен. Гледам напред с оптимизъм и се надявам да ми предстоят хубави проекти", сподели Ванеса.

Тя е момиче, което живее с музиката. Оперна певица, която по стечение на обстоятелствата се занимава с друго, но сега щастлива се завръща към музикалното си развитие. Въпреки първоначалните притеснения на младата изпълнителка, съвместната ѝ работа с Дони протича хармонично и приятно.

Дони уточни, че за първи път създава песен за някого. „Не пиша случайно песни и това е прецедент. Бомбардират ме много хора да пиша песни и отказвам. Ванеса е вторият или третият човек, който усети какво правя и какво трябва да се случи. Нети е другият човек и затова пиша песни за нея. Опитвал съм се да пиша песни за други изпълнители, но си дадох сметка, че не съм готов за това. Ще го правя за хора, които могат да разберат това, което правя“, каза той.