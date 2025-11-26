Войната в Украйна:

На комисия: Мина важно предложение за ТЕЛК-овете, опозицията не го одобрява

26 ноември 2025, 16:32 часа 167 прочитания 0 коментара
Депутатите от бюджетна комисия приеха предложение, с което най-общо при наличието на досъдебни производства за злоупотреби с ТЕЛК - ще има ново произнасяне по тях. Предложението мина между първо и второ четене на бюджета за държавното обществено осигуряване и с преходни и заключителни разпоредби в Закона за здравето. Предложението е внесено по искане на НОИ, тъй като от института са искали законов механизъм за подобни ситуации, като идеята е това решение да касае само тези от решенията, които не са изтекли. 

По информация на НОИ стана ясно, че такива ТЕЛК-овете в момента има около 200 и самите пенсии са спрени. "Това е правилният подход, за да може да имаме основания да изплатим пенсия на лица, които са с реални експертни лицензи, само за тези, които срокът не е изеткъл", обясниха от НОИ пред комисията. 

Опозицията не го одобрява

На предложението се противопоставиха от АПС и "Продължаваме промяната", като д-р Хасан Адемов.

Адемов повдигна обърна внимание, че ако няма връзка с първичната медицинска документация, няма как да има експертно решение на ТЕЛК.

"Аз се присъединявам към това, което каза г-н Адемов, но в новия текст има и друг проблем", заяви Асен Василев и се възмути, че текстовете ще касаят образувани досъдебни производства за фалшиви ТЕЛК-ове, а не влезли в сила присъди."Трябва да има влязла в сила присъда, а не просто прокуратурата тръгнала да разследва", добави лидерът на "Продължаваме промяната". ОЩЕ: Инвалиди и псевдоинвалиди: НОИ ще отменя ТЕЛК-ове и ще си иска парите

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
НОИ ТЕЛК Държавно обществено осигуряване инвалидни пенсии 51 Народно събрание
