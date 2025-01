Датски евродепутат към Тръмп за Гренландия: "Върви на ма*ната си" (ВИДЕО)

"Уважаеми президент Тръмп, слушайте много внимателно. Гренландия е част от Дания от 800 години. Това е интегрална част от нашата държава - и не е за продан. Нека го кажа с думи, които може да разберете: Г-н Тръмп, вървете на майната си". Това заяви датският евродепутат Андерс Примдал Вистисен.

Заради тези думи обаче стана ясно, че Вистисен ще получи санкция. Такъв език е недопустим в този дом на демокрацията - това е основанието за налагане на санкция.

🇩🇰 "Mr. Trump, f*ck off" – Danish MEP reacts to Trump's territorial claims over Greenland. His response led to an official reprimand after his speech. pic.twitter.com/Hl7rQJKduq