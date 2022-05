Деца си играят с шрапнели: Анджелина Джоли с трогателен разказ след посещението в Украйна

Джоли посети западния град Лвов, в близост до границата с Полша. Тя е специален пратеник за бежанците на ООН, но Върховният комисариат на организацията няма общо с визитата ѝ.

Актрисата посети железопътната гара, където пристигат множество семейства, бягащи от районите с най-тежки сражения. Джоли бе забелязана още в болница, където се лекуват деца, пострадали от ракетния удар на руската армия по гара Краматорск, както и в местен интернат. Тя заяви, че иска да помогне на пострадалите, да види как войната се отразява на живота им и да вдъхне кураж на доброволци и медици.

"Когато бомба или снаряд се взриви, остри фрагменти от тежък метал се врязват в телата на хората, намиращи се в близост до мястото на удара. На много от децата, с които се срещнах след бомбардировката на гарата в Краматорск, наскоро им бяха отстранили парчета шрапнели от телата - труден и болезнен процес. Фрагментите, намиращи се в близост до жизненоважни органи, са твърде опасни за отстраняване и са останали в телата на някои от децата", разказва Анджелина Джоли.

"Няма никакъв смисъл от подобни вреди за децата, които надхвърлят физическото нараняване и се изразяват в емоционалните и психическите прояви на травмата", пише актрисата.

"Борбата за прекратяване на една война като тази в Украйна трябва да е надпревара за ограничаване на броя на жертвите, убитите, ранените, разселените и емоционално травмираните всеки ден", добавя тя.

"Докато бях в Лвов преди няколко дни, ми показаха "специален камък", открит от едно малко момиче. Момиченцето го беше намерило и не бе осъзнало, че вместо с камък, всъщност си играе с парче шрапнел от бомба. Попадайки в дланта ви, то е по-тежко, отколкото бихте очаквали. Блясъкът и необичайната му природа сигурно са привлекли вниманието на детето", разказва 46-годишната актриса в профила си в Instagram, където качи снимки от срещата си с украинските деца.

Джоли посети западния град Лвов, в близост до границата с Полша. Тя е специален пратеник за бежанците на ООН, но Върховният комисариат на организацията няма общо с визитата ѝ.

Актрисата посети железопътната гара, където пристигат множество семейства, бягащи от районите с най-тежки сражения. Джоли бе забелязана още в болница, където се лекуват деца, пострадали от ракетния удар на руската армия по гарата в Краматорск, както и в местен интернат. Тя заяви, че иска да помогне на пострадалите, да види как войната се отразява на живота им и да вдъхне кураж на доброволци и медици.

"Когато бомба или снаряд се взриви, остри фрагменти от тежък метал се врязват в телата на хората, намиращи се в близост до мястото на удара. На много от децата, с които се срещнах след бомбардировката на гарата в Краматорск, наскоро им бяха отстранили парчета шрапнели от телата - труден и болезнен процес. Фрагментите, намиращи се в близост до жизненоважни органи, са твърде опасни за отстраняване и са останали в телата на някои от децата", разказва Анджелина Джоли.

"Няма никакъв смисъл от подобни вреди за децата, които надхвърлят физическото нараняване и се изразяват в емоционалните и психическите прояви на травмата", пише актрисата.

"Борбата за прекратяване на една война като тази в Украйна трябва да е надпревара за ограничаване на броя на жертвите, убитите, ранените, разселените и емоционално травмираните всеки ден", добавя тя.

Angelina Jolie meets children, volunteers in Lviv Oblast on April 30.



Jolie visited injured children evacuated from Donetsk Oblast and orphans. She also met volunteers who provide medical and psychological help to Ukrainian evacuees.



Source: Lviv Oblast Governor Maksym Kozytsky pic.twitter.com/RAp9OIZSIY