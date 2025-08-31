Войната в Украйна:

Децата ни ги няма, а вие мълчите: За 20-ти път хората в Кочани търсиха справедливост

За пореден път през почивните дни в македонското градче Кочани се събраха родители, близки и приятели на младите хора, които трагично загинаха при пожара в дискотеката "Пулс". От трагедията се навършиха вече 169 дни - а хората, които загубиха своите деца тогава, все още очакват адекватни отговори от държавата защо се стигна до този ужас.

"Децата ни умряха, защото системата се провали, защото имаше защитници и съучастници в униформи", казаха родителите и семействата по време на 20-тия "Поход на ангелите" пред сградата на местното полицейско управление. Те поискаха неизбирателно и прозрачно разследване, както и прокуратурата да обясни и информира обществеността за хода на процедурата по повдигане на обвиненията срещу служителите на МВР, които "все още са на свобода и не се отнасят с тях така, както заслужават действията им".

Протестът започна в Парка на революцията, а семействата на загиналите и ранените в дискотека "Пулс", както и граждани от Кочани и други градове, преминаха през търговския център, сградата на община Кочани, полицейското управление, като шествието завърши пред сградата на съда и прокуратурата в Кочани, обобщава БГНЕС.

Пред сградата на прокуратурата семействата заявиха, че тази борба не е само за техните загинали синове и дъщери, а че те говорят от името на всяко дете в Северна Македония.

"Ето защо днес го казваме силно и ясно: без независима и некорумпирана съдебна система, без политическа отговорност, тази страна отново ще изложи младите си хора на риск. Подобни трагедии ще се повтарят и това е най-страшното осъзнаване. Кой протака процедурата? Защо мълчат институциите? Кой защитава виновните? Децата ни ги няма, но вие имате задължението да търсите справедливост! Ние, родителите, стоим зад вас – не за да ви защитаваме, а заедно с вас, за да търсим истинска справедливост и да докажете, че в Македония има институции, които не са корумпирани и които работят за гражданите", казаха родителите пред сградата на Основния съд и Основната прокуратура в Кочани.

При пожара в дискотеката на 16-ти март загинаха 62-ма младежи. Над 200 бяха тежко ранени. Част от тях продължават да се лекуват и днес.

