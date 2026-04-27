Ден за разплата: Олигарсите на Орбан изнасят богатството си и бягат от Унгария в зората на ерата "Петер Мадяр"

Новината, че ерата на Виктор Орбан е приключила, предизвика празненства в Унгария, продължили с часове. Радостта огласи цялата страна - хората се прегръщаха и си стискаха ръцете. За някои обаче разгромната загуба на управлявалия 16 години лидер на "Фидес" предизвика паническо бягство. Частни самолети, за които се твърди, че са натоварени с плячката на онези, чието богатство се е увеличило по време на управлението на Орбан, постоянно излитат от Виена, докато други лица се надпреварват да инвестират активите си в чужбина, съобщава британското издание The Guardian, позовавайки се на свои източници.

Междувременно високопоставени фигури, близки до Орбан, проучват възможностите за получаване на визи за САЩ, надявайки се да намерят работа в институции, свързани с MAGA-идеологията на Доналд Тръмп ("Да направим Америка отново велика!").

Как съратниците на Орбан натрупаха богатството си

Това е само малка част от сътресенията, които обхванаха Унгария, докато страната се готви да обърне страницата на управлението на Орбан с новия си лидер Петер Мадяр. Откакто падналият от власт премиер дойде на власт през 2010 г., тесен кръг от съратници, свързани с лидера и неговата партия „Фидес“, натрупаха огромни състояния, отчасти благодарение на разширяващия се контрол върху икономиката на страната и финансираните от ЕС договори за публична инфраструктура.

След изборите от The Guardian са научили, че трима членове на този вътрешен кръг са започнали да прехвърлят активите си в чужбина. Богатството се прехвърля в страни от Близкия изток – Саудитска Арабия, Оман и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Други са насочили погледа си към Австралия и Сингапур, казват директно хора от „Фидес“.

Петер Мадяр вдигна прокуратурата, полицията и данъчните на крак

Петер Мадяр, чиято опозиционна партия „Тиса“ спечели убедителна победа този месец и ще разполага с конституционно мнозинство в парламента, би тревога, като обвини свързаните с „Фидес“ лица, че се надпреварват да скрият богатството си от отчетност, преди правителството му да поеме властта в началото на май.

„Олигарсите, свързани с Орбан, прехвърлят десетки милиарди форинти в Обединените арабски емирства, Съединените щати, Уругвай и други далечни страни“, обяви Мадяр в социалните мрежи. Той призова главния прокурор, шефа на полицията и шефа на данъчната служба да „задържат престъпниците“ и „да не им позволят да избягат“ в страни, от които екстрадицията би била малко вероятна.

Кои са бегълците?

Мадяр заяви, че сред тези, които се очаква да напуснат страната, е семейството на Лоринц Месарош, един от най-близките приятели на Орбан, чиято кариера от специалист в газовата промишленост до най-богатия човек в Унгария беше подхранена отчасти от договори за обществени поръчки.

„Бях информиран също, че няколко олигархични семейства вече са напуснали страната“, добави Мадяр. „Според информациите няколко влиятелни олигархични семейства вече са изтеглили децата си от училище и организират охрана от доверен персонал за заминаването си".

За надпреварата за изнасяне на богатство в чужбина за първи път съобщиха независими журналисти в Унгария, сред които разследващото издание Vsquare, според което ключови фигури, свързани с Орбан, са опитали да защитят активите си, преди правителството на Мадяр да успее да ги замрази, конфискува или национализира. Новинарският сайт 444.hu също съобщи подобна информация през март - че ключови фигури около Орбан вече прехвърлят активи в Дубай.

Сега правоохранителните органи може да започнат процес на възстановяване на предполагаемо откраднатото публично богатство и арестуване на онези, които са извършили финансови престъпления, отбелязва Vsquare.

След изборите Мадяр многократно заяви, че правителството му ще работи за борба с корупцията и шуробаджанащината, които според него са характеризирали годините на "Фидес" на власт. „Нашата страна няма време за губене. Унгария е в беда във всяко едно отношение. Тя е ограбена, разграбена, предадена, задлъжнена и разрушена. Станахме най-бедната и най-корумпираната страна в ЕС", каза новият лидер на Унгария, който всъщност започва кариерата си именно от партията на Орбан, но после се отцепва: Как съперникът на Орбан разкри корупцията му със запис, а премиерът ще го удари предизборно със секс компромат (СНИМКИ).

Унищожават ли се документи от ерата "Орбан"?

Новият лидер многократно е твърдял, че през последните седмици на Орбан на власт се унищожават документи, които биха могли да го инкриминират. „Получаваме все повече сигнали за мащабно унищожаване на документи от различни министерства, свързани институции и компании, близки до „Фидес““, написа той в социалните мрежи по-рано този месец.

Отиващият си външен министър Петер Сиярто, чието министерство беше сред обвинените в унищожаване на поверителни документи, описа обвиненията като „абсурдни“ и „скандални“ в изявление пред унгарския онлайн информационен портал Telex. Министерството заяви, че е „изхвърлило само предварително отпечатаните, излишни хартиени версии на документи, които са били съхранени в електронен формат“.

Сиярто беше човекът, определен като топлата връзка на Будапеща с Москва от сърцето на Европа години наред.

Външното министерство и кабинетът на Орбан, който отдавна отхвърля обвиненията в корупция и нередности, не са отговорили на исканията за коментар от страна на The Guardian.

