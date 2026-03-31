Маските паднаха: Изтекъл запис разкрива как Унгария изпълнява поръчките на Русия в ЕС (ВИДЕО)

Изтеклите в публичното пространство данни от неназовани източници, че Унгария дълги години е играела ролята на доносник на Русия по време на ключови обсъждания на политики в рамките на Европейския съюз, сега се потвърждават от изтекъл аудиозапис. Той е от разговор между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров - тази "гореща линия" е осигурявала на Москва стратегическа информация по важни въпроси, засягащи ЕС. Така вече има доказателства, че Будапеща е действала от името на Кремъл, полагайки усилия да се премахват от списъка със санкционирани влиятелни руски фигури.

В друг разговор с руския заместник-министър на енергетиката Сиярто, който е топ дипломат в правителството на проруски настроения премиер Виктор Орбан, говори за това, че ще направи всичко възможно, за да отмени пакет от санкции на ЕС срещу Москва.

Според Петер Сиярто словашкото правителство също подпомагало тези координирани усилия.

Всичко това е разкрито от независимото разследващо издание VSquare, което се фокусира върху случващото се в Централна Европа. Записите са получени и потвърдени от консорциум от разследващи медии, състоящ се още от FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider и Разследващия център на Ян Куцяк (ICJK).

Преди това The Washington Post, цитирайки неназовани настоящи и бивши европейски служители, съобщи по-рано този месец, че от години кабинетът в Будапеща тайно предоставял на Русия достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Това е ставало включително чрез съюзници в унгарското правителство и руски хакери, проникнали в мрежите на унгарското външно министерство. Сред тях е и Ференц Фреш, бивш ръководител на Службата за киберзащита на Унгария.

Снимка: Петер Сиярто, Getty Images

Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров „репортажи на живо за това, което се обсъжда“, както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят.

Новите записи: Унгария и Словакия коленичат пред исканията на Кремъл

Само час след като унгарският външен министър Петер Сиярто пристига в Будапеща от Санкт Петербург на 30 август 2024 г., той получава телефонно обаждане от руския си колега. Лавров споделя, че след посещението на Сиярто той е бил цитиран в много руски медии.

„Казах ли нещо нередно?“, пита нервно унгарският министър, става ясно от изтеклия запис.

„Не, не, не. Те просто казваха, че вие се борите прагматично за интересите на страната си", отвръща Лавров.

Причината за обаждането е руска молба: олигархът Алишер Усманов искал сестра му Гюлбахор Исмаилова да бъде премахната от санкционните списъци на ЕС. Сиярто е обещал да помогне. Усманов, руско-узбекски магнат, натрупа богатството си в минното дело, промишлеността, телекомуникациите и медиите. Той е описван като един от любимите бизнесмени на Путин, човек с „особено близки връзки“ с руския дикктатор.

В своя проект „Russian Asset Tracker“ Центърът за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) свързва олигарха с повече от дузина луксозни имоти в цяла Европа, както и с банкови сметки, яхти и самолети. Според тези данни минималната стойност на активите на Усманов надхвърля 3,4 милиарда долара.

„Вижте, обаждам се по молба на Алишер и той току-що ме помоли да ви напомня, че правите нещо по въпроса със сестра му“, казва Лавров.

„Да, абсолютно“, отговаря Сиярто. „Въпросът е следният: заедно със словаците подаваме предложение до Европейския съюз за премахването ѝ от списъка. Ще го подадем следващата седмица и тъй като ще започне новият период на преразглеждане, то ще бъде включено в дневния ред и ще направим всичко възможно, за да я извадим от списъка".

Лавров изглежда доволен и изразява благодарността си за „подкрепата и борбата за равенство във всички области“.

Седем месеца по-късно Исмаилова е премахната от списъка със санкции на ЕС.

Сиярто и Лавров дружно атакуват ЕС

След като постигат основната цел на разговора, Лавров и Сиярто преминават към обсъждане на общото си презрение към Европейския съюз - по-специално към държавите с проукраинска ориентация.

И двамата критикуват Жозеп Борел, тогавашния върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, когото Лавров нарича „най-голямото си разочарование“, а Сиярто пренебрежително го определя като „европейския Байдън“. Испанският социалист, отбелязва Лавров, бил далеч по-„разумен“, когато представлявал само интересите на Мадрид като външен министър преди назначаването му в Европейската комисия, където в качеството си на комисар не можел да поставя родната си страна над блока като цяло.

Преди да затвори, унгарецът се възхищава от новата централа на „Газпром“, която е посетил преди това в Русия, и добавя: „Винаги съм на ваше разположение".

Правителството на Орбан, което поддържа непрестанни публични връзки с Москва и организира посещения до Русия на министри, отдавна е "троянски кон" на Руската федерация в ЕС. Будапеща последно блокира пакета от заем за 90 милиарда евро на ЕС за Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия, а преди това неведнъж е задържала помощи за Киев и е възпрепятствала вземане на общи решения, които да накажат руската агресия.

Унгария отива на парламентарни избори на 12 април, като фаворит е проевропейската партия "Тиса" на Петер Мадяр.

Унгарският Ким Филби, или защо Кремъл иска да задържи Орбан на власт

Този разговор между двамата външни министри, един от редица подобни между 2023 и 2025 г., подчертава изключителната сърдечност между Сиярто, който представлява държава членка на ЕС и НАТО, и Лавров, който е една от най-влиятелните фигури в страна, нахлула и окупирала своя европейска съседка, заплашваща източния фланг на Алианса и водеща хибридна война срещу Европа.

„Ако премахнете имената и покажете тези разговори на някой оперативен служител, той ще се закълне, че това е стенограма на разузнавач, който работи със своя информатор“, описва изтеклия запис висш европейски разузнавач, след като е прегледал разпечатката на разговорите.

Снимка: Kremlin.ru

Явната готовност на Сиярто, като висш служител на унгарското правителство, да действа дискретно в интерес на Русия на ниво ЕС, може да помогне да се обясни защо Москва полага значителни усилия, за да задържи Виктор Орбан и неговата прокремълска партия „Фидес“ на власт.

Независими проучвания сочат, че Орбан изостава значително преди парламентарните избори на 12 април - „Тиса“, водена от претендента Петер Мадяр, има солидна преднина.

Според по-ранен материал на VSquare Кремъл е възложил на Сергей Кириенко – заместник-началник на кабинета на Путин и ключов архитект на руските операции за политическо влияние – да подкрепя тайно кампанията на Орбан. Кириенко преди това е играл съществена роля в организирането на дейности за намеса в изборите в Молдова: Путин е наредил да се осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват.

В същото време кампанията на Орбан все повече повтаря наративите на Кремъл - организира провокации срещу Украйна и обвинява фигури от опозицията и критици, че действат като украински представители или шпиони, докато отхвърля или осмива твърденията за собствените си връзки с Русия.

Приятелските отношения на Сиярто с Лавров, макар и споменавани по-рано в пресата, никога досега не са били документирани с изтекли телефонни разговори, които демонстрират пълния обхват на тяхната тайна договорка.

Освен че изпълнява възложените му задачи, Петер Сиярто редовно е информирал Лавров за подробности от предполагаеми поверителни разговори на европейски дипломати. Например по време на същия телефонен разговор на 30 август 2024 г. унгарският министър разкрива и подробности от заседанието на Съвета по външни работи на ЕС, в което е участвал ден по-рано. „И това беше лудост, знаеш ли, когато Ландсбергис каза, че ние допринасяме с 12% от всяка ракета и ракетен снаряд“, казва Сиярто на Лавров, имайки предвид тогавашния външен министър на Литва Габриелиус Ландсбергис. Той беше твърдял, че Русия частично финансира войната си чрез печалбите от газ и петрол от европейски клиенти като Унгария и Словакия.

„Казах: „Приятелю, не си прав, защото европейците допринасят много повече… Не само словаците и ние купуваме газ и петрол директно от Русия, а всички вие, които купувате същото от тях чрез… Индия, Казахстан", допълва Сиярто.

Когато e потърсен за коментар, Ландсбергис потвърждава подробностите от "зад кулисите" на срещата на външните министри на ЕС. „Мога да потвърдя, че това е истински разговор, проведен по време на един от Съветите по външни работи. Изглежда, че през цялото това време Путин е имал и все още има шпионин на всички официални срещи на ЕС и НАТО. Ако искаме да запазим целостта на тези срещи, би било уместно да изключим Унгария от всички тях. Всяко поколение има свой Ким Филби", допълва той с препратка към прочутия шпионин на КГБ от епохата на Студената война в британската тайна разузнавателна служба. „Очевидно Петер Сиярто играе тази роля с ентусиазъм", смята Ландсбергис.

Тази аналогия е малко по-дълбока от обикновена реторична фигура. Филби и Сиярто са получили най-високото съветско или руско отличие, което може да бъде присъдено на чужденец - Орденът на приятелството. Този на Сиярто беше официално присъден от Владимир Путин, но физически му беше връчен от Лавров на 30 декември 2021 г.