Десетки хиляди демонстранти поискаха оставката на испанския премиер

Десетки хиляди демонстранти излязоха днес по улиците на Мадрид по време на масов митинг, призоваващ за оставката на премиера социалист Педро Санчес след поредица от корупционни скандали, като група протестиращи се опита да пробие барикадите около резиденцията му в испанската столица, предаде Ройтерс. Полицията задържа и група маскирани лица на главния път, водещ към двореца „Монклоа“ в Мадрид, където Санчес живее със семейството си, показват кадри, излъчени по испанската телевизия.

"Оставка на социалистическата мафия“

Десетки хиляди демонстранти носеха лозунги с надписи "Оставка на социалистическата мафия“ и други призиви, наред с многобройничервено-жълти испански знамена в днешния „Поход за достойнство“, организиран от независимата гражданска платформа „Гражданско общество“.

Лидери от опозиционната Народна партия и крайнодясната партия „Вокс“ също взеха участие в предимно мирната демонстрация.

Испански съд обяви във вторник, че бившият испански премиер социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро е разследван за предполагаемо ръководство на мрежа за търговия с влияние и пране на пари, което е поредният удар за левицата, обхваната от корупционни скандали.

Сапатеро, ключов съюзник на сегашния премиер Педро Санчес, във вторник отрече да е извършвал каквито и да било нарушения.

Организаторите на днешната демонстрация заявиха, че близо 80 000 души са взели участие в протеста, въпреки че представител на испанското правителство в Мадрид определи броя им на около 40 000 души.