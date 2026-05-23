Медиите в Европа се прехласнаха по испанските треньори, включително Хулио Веласкес

Успехът на Левски и Хулио Веласкес не остана незабелязан в Европа. "Сините" прекратиха 14-годишната доминация на Лудогорец и вдигнаха титлата в Първа лига след отлична кампания, в който записаха 25 победи, 5 равенства и 5 загуби под ръководството на испанския специалист до този момент. Този исторически момент бе сравнен с шампионския сезон на Лестър Сити през 2016 година, когато "лисиците" изненадаха фаворитите и вдигнаха трофея. Паралелът бе направен от испанското издание Mundo Deportivo.

Хулио Веласкес в "една графа" с Луис Енрике и Микел Артета

"Хулио Веласкес от Саламанка поведе историческия Левски до първата му титла в Първа лига след 17-годишна суша, слагайки край на 14-кратната хегемония на Лудогорец", написа каталунската медия. Испанското издание отчете още изненадващите триумфи на швейцарския Тюн, шведския Мялби, австрийския ЛАСК Линц, датския Орхус и норвежкия Викинг, които също като Левски са станали шампиони, въпреки очакванията.

Междувременно авторитетното френско издание L’equipe се фокусира върху работата на Хулио Веласкес на "Герена". Испанският специалист бе поставен до своите сънародници Луис Енрике и Микел Артета, които на 30 май ще изведат съответно ПСЖ и Арсенал във финала на Шампионска лига. В материала са споменати още Унай Емери, Андони Ираола и Иниго Перес, които също изпращат изключително успешни сезони. Всичките тези треньори са обединени от произхода си, а L’equipe ги обедини под заглавието: "Как Испания се превърна в най-добрата фабрика за треньори в света".

Испанската доминация в Европа

Преди дни Унай Емери изведе своя Астън Вила до трофея в Лига Европа. "Лъвовете" триумфираха след успех с 3:0 над Фрайбург. Това бе пети успех за Емери във втория по сила европейски турнир, след като спечели три титли със Севиля и една с Виляреал. Единственият финал, който испанецът загуби бе начело на Арсенал през 2019 година. Следващата седмица пук Иниго Перес и Райо Валекано ще се борят с Кристъл Палас на финала на Лигата на конференциите. Имайки предвид и сблъсъка между Енрике и Артета, ако Валекано триумфира, то и трите европейски трофея през този сезон могат да бъдат спечелени от отбор с испански треньор начело. Освен титлата на Веласкес с Левски, в обширния материал на L’equipe е отдадено и специално внимание на мениджъра на Борнемут - Андони Ираола. Той бе засипан с похвали заради добрата работа, която върши във Висшата лига с "черешките". Очаква се през лятото 43-годишният специалист да бъде желан от най-големите отбори в света.

