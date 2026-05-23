Църковен празник на 24 май: Какво НЕ бива да правите утре, привлича нещастие

Утре, 24 май, в православния календар денят на паметта на Преподбни Симеон Дивногорец. Отбелязваме и Деня на Българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и по повод на този светски празник църквата отслужва молебен. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с църковния празник на 24 май.

Църковен празник на 24 май

Известно е, че Симеон е роден в благочестиво семейство, където от ранна възраст е възпитаван в страх Божий и любов към молитвата. Душата му обаче копнеела за нещо по-голямо – пълно отдаване на Бога чрез откъсване от светската суета. Още от ранна възраст той изоставил светските грижи и тръгнал по пътя на аскезата, избирайки за себе си планините, където можел да прекарва дните си в тишина и уединение, в молитва и духовни трудове.

В сурови условия, Симеон се трудил, водейки живот на пост, молитва и дълбока вътрешна борба. Той не просто избягвал света. Той превърнал уединението си в място на жива среща с Бога, давайки надежда и помощ на другите чрез своята святост.

Хора, които знаели за неговата благодат, идвали при него за духовни съвети, изцеление от физически и психически неразположения и подкрепа в трудни моменти. Неговият дар за чудеса и ясновидство станал легендарен, а думите и наставленията му се превърнали в пътеводител за онези, които търсели истина и светлина.

В своите поучения Свети Симеон подчертава необходимостта от вътрешна чистота и смирение, призовавайки за липса на страх от страдание, защото именно чрез търпение и покаяние човек се пречиства и се приближава до Бога. Животът му свидетелства за това, че истинската духовна сила се ражда в уединението и искрената молитва.

След смъртта си Симеон Дивногорски е провъзгласен за светец, а паметта му се почита с особена любов в Православната църква. Неговият образ продължава да вдъхновява вярващите, а светите му мощи привличат многобройни поклонници, търсещи да изпитат неговата благодат.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 24 май

Пурпурният изгрев на 24 май предвещава бурно лято. Ако на този ден се появи дъга, това може да показва ветровит юни, а двойна дъга показва горещ юни. Ако вали на 24 май, значи лятото ще бъде дъждовно.

Какво не бива да правите утре? На този ден е строго забранено да се поддавате на гняв, да започвате кавги, да клюкарствате или да говорите лошо за другите - вярва се, че това привлича нещастие в живота. Избягвайте отчаянието или оплакванията от съдбата си - душата трябва да остане светла и спокойна. Също така, не бива да се отказва да се помогне на нуждаещите се, да се избягват образи или да се използват груби думи, тъй като това може да донесе нещастие.

Според народното поверие е забранено да се берат или чупят клонки от шипка на този ден, тъй като се смята, че това води до загуба на любим човек. Във финансовите въпроси човек трябва да бъде особено внимателен: не вземайте пари назаем, както и не давайте пари назаем, тъй като връщането на дълга може да бъде твърде трудно.

Какво можете да направите утре? В молитви към Свети Симеон вярващите се обръщат с искрени молби за изцеление от болести и укрепване на здравето, надявайки се на неговата благодатна помощ.

Народната мъдрост ни напомня, че именно на този ден човек трябва да изплати дълговете си, защото тези, които го направят навреме, могат да разчитат на благоволението на съдбата, благополучие и материално богатство.

