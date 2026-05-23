Ливърпул готви двоен трансфер от Франция, за да "закърпи" бъдещите дупки на "Анфийлд"

Въпреки че миналото лято Ливърпул похарчи над 400 милиона паунда, бурният сезон на мърсисайдци остави отбора на Арне Слот в остра нужда от поредна скъпа реконструкция. Тимът не успя да защити титлата си във Висшата лига, след като записа 12 загуби и 8 равенства. Европейската надежда на "червените" приключи бързо след две загуби с по 0:2 от ПСЖ на 1/4-финалите на Шампионска лига, а на регионално ниво отпаднаха в същия етап от ФА Къп, както и на 1/8-финалите от Купата на лигата.

Сериозна реконструкция чака Ливърпул през лятото

По тази причина бъдещето на Слот на "Анфийлд" не е сигурно, като вероятно последният мач от сезона ще бъде от ключово значение. Въпреки че преди седмица стана ясно, че той ще води мърсисайдци и през следващия сезон, след загубата с 2:4 от Астън Вила се появиха новини, че ръководството все пак може да си промени мнението. Ако Слот остане на поста си, изглежда, че той ще има шанс да обърне съдбата си през трансферния прозорец и отново ще бъде подкрепен с чекова книжка.

Тъй като клубната легенда Мохамед Салах оставя огромна празнина в дясната част на атаката на Ливърпул, клубът търси подходящи заместници, които да пасват на тактическия план на Слот. Едно от имената начело в списъка е това на Магнес Аклиуш от Монако, чиито 39 гола и асистенции в 109 мача му донесоха оценка от 50 милиона паунда. Крилото ще се превърне в първи избор на Ливърпул за фланга, като ще се бори за мястото с Джереми Фримпонг, който бе използван на импровизирана позиция в отсъствието на Салах, и Харви Елиът, който се завръща в клуба след неуспешен престой под наем в Астън Вила.

Ливърпул си хареса и халф на Монако

Мърсисайдци обмислят промени и в халфовата си линия, като роденият и израснал в Мърсисайд Къртис Джоунс е на път към ново предизвикателство в Италия. Това би освободило място за Ламин Камара от Монако, за когото се твърди, че ще бъде втората част от сделката между двата клуба. 22-годишният сенегалец направи силно впечатление с фланелката на "червено-белите", след като се присъедини от Мец миналия сезон.

Според медиите във Франция двамата играчи на Монако са мотивирани да търсят по-големи предизвикателства, след като отборът им не успя да се класира за Шампионската лига, а предполагаемата обща трансферна сума от 92 млн. паунда би трябвало да е достатъчно ниска, за да позволи на Слот да продължи с трансферите. Не трябва да се очаква обаче, че летните трансфери на Ливърпул ще приключат дотук, тъй като е вероятно да бъде закупен още един десен бек - Дензел Дъмфрис е фаворит за тази позиция, след като "червените" разполагат с голям брой нидерландски играчи, а също така ще бъде необходим заместник на Анди Робъртсън.

Трансферната дейност на Слот може да не бъде толкова агресивна като миналата година, имайки предвид огромните трансферни суми за Александър Исак, Флориан Виртц и Уго Екитике, тъй като бюджетът може да наложи по-разумни сделки. Междувременно в петък авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо обяви, че Ливърпул мисли и за бъдещето. Според негова информация "червените" са постигнали споразумение за привличането на 17-годишния колумбиец Самуел Мартинес, който пристига от отбора на Атлетико Насионал. Той обаче няма да пристигне това лято на "Анфийлд".