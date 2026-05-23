"Аз съм най-добрият, няма нужда да доказвам нищо": Шампион във Формула 1 изрази увереност, въпреки трудностите на своя тим

Поради многото проблеми, с които Астън Мартин и Хонда се сблъскаха в началото на този сезон, Фернандо Алонсо не успя да се бори за позициите, които би искал в новата ера на Формула 1. Но според двукратния световен шампион, засега няма абсолютно никакви признаци за притеснение. На индивидуално ниво испанецът смята, че все още се представя на много високо ниво. Макар и на 44 години и далеч от най-силните си дни на пистата, Алонсо е категоричен, че той е най-добрият.

Фернандо Алонсо не се влияе от трудностите в Астън Мартин

Когато по време на медийния ден преди Гран при на Канада възникна въпросът как един пилот може да измерва собствения си прогрес, когато колата не е конкурентоспособна, Алонсо отговори: "Аз не измервам нищо. Аз съм най-добрият. Няма нужда да доказвам нищо. Нямам нужда да чувствам нищо, за да вярвам, че съм на правилното ниво." Според пилота на Астън Мартин, той все още получава това потвърждение извън Формула 1. В най-високата точка на мотоспорта пилотът зависи до голяма степен от конкурентоспособността на своя отбор, но Алонсо казва, че участията му в други болиди и категории продължават да потвърждават, че суровата скорост все още е налице.

Пилотите на Астън Мартин чакат своята възможност

Това е и мястото, където Алонсо казва, че все още намира мотивацията си на 44-годишна възраст: "Чакам възможността и междувременно се опитвам да помогна на отбора. И да не загубя конкурентното предимство, което трябва да имаш във Формула 1. Затова карам в различни категории, различни коли, тествам се в различни серии и различни коли и се чувствам конкурентоспособен."

Двойката на Астън Мартин ще трябва да изчака до лятото за значителни подобрения на AMR26 и знае, че предстоящите седмици вероятно ще бъдат трудни, особено с редицата от състезания, които предстоят. В момента най-бързите пилоти на планетата се подготвят за Гран При на Канада, което ще се проведе тази неделя, 24 май. Надпреварата на пистата "Жил Вилньов" ще започне в 23 часа българско време. Две седмици след Монреал, Формула 1 ще се отправи към една от най-емблематичните писти в календара - тази в Монако, а следващия уикенд ще се проведе състезанието за голямата награда на Каталуния. След това има още четири старта преди 4-седмичната почивка, в която Астън Мартин ще има време да поработи над колата си.

