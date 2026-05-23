Здравното министерство с важни инструкции към хората от наводнените райони

23 май 2026, 17:14 часа 839 прочитания 0 коментара
Министерството на здравеопазването призовава гражданите да следят указанията на местните власти и на регионалните здравни инспекции, както и да използват само вода от сигурни и проверени източници. Това се посочва във фейсбук страницата на ведомството във връзка с наводненията в някои райони на страната. Допълва се също, че при подобни бедствия съществува опасност от замърсяване на водоизточници и възникване на здравни рискове за населението.

Регионалните здравни инспекции да информират своевременно гражданите за санитарно-хигиенната обстановка по места и за мерките, които се предприемат за опазване на общественото здраве, призова здравният министър Катя Ивкова.

Постоянен мониторинг

Към момента се извършва постоянен мониторинг на ситуацията в координация с областните управители, общините, ВиК дружествата и органите на „Пожарна безопасност и защита на населението", посочват от министерството.

В съобщението се казва още, че след оттегляне на водата и нормализиране на обстановката, регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и лабораторен анализ на питейните води, както и проверки с цел недопускане разпространението на заразни заболявания.

Бедствено положение бе обявено за цялата област Габрово и за Велико Търново. 

Със заповед на кмета на община Горна Оряховица Николай Рашков бе обявено и бедствено положение за територията на град Долна Оряховица и село Първомайци.

В община Априлци също беше обявено частично бедствено положение.

