Десетки ранени украинци след руски атаки по Харков, Одеса и Запорожие (ВИДЕО, СНИМКИ)

Около 8:30 ч. сутринта на 25 ноември руските сили са атакували централната част на Харков с ракетната система С-400, съобщи областният управител Олег Синехубов в Telegram.

В резултат на ракетната атака са ранени 19 души. Сред тях са 13 жени и 6 мъже на възраст от 21 до 71 години.

Състоянието на 16 от пострадалите е средно към тежко а на останалите - леко. 13 души са били откарани в болница, добави Синехубов.

The Russian army shelled the Ukrainian city of Kharkiv, as reported by the head of the regional administration, Oleh Syniehubov



The shelling in the Kyiv district of the city caused a fire. At least 15 people were injured, nine of whom were hospitalized. Civilian infrastructure… pic.twitter.com/3Y7b7ZcEp9